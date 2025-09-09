The Gió Riverside tung giỏ hàng căn hộ hướng sông cuối cùng

Tập đoàn An Gia (AGG) ra mắt giỏ hàng gần 700 căn hộ hướng sông Đồng Nai, sông Ngọc, giá từ 48 triệu đồng mỗi m2, nằm ở tháp Gió Đông, dự án The Gió Riverside.

The Gió Riverside có quy mô hai tòa tháp cao 40 tầng, nằm ở phường Đông Hòa, TP HCM. Giỏ hàng 700 căn hướng sông ra mắt sau khi chủ đầu tư đã tiêu thụ hết các căn hộ ở tháp Gió Nam và tháp Gió Đông giai đoạn một.

Trong đó, 100% căn hộ có tầm nhìn hướng sông, mang giá trị về mặt phong thủy, không gian sống. Nhiều căn hộ có tầm nhìn mở rộng đến khoảng 270 độ. Cư dân có thể ngắm toàn cảnh bình minh và hoàng hôn trên sông, tạo trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Đại diện chủ đầu tư nhận định, giá trị của tầm nhìn sông 270 độ thể hiện ở nhiều phương diện. Về trải nghiệm, các căn hộ đón gió và ánh sáng tự nhiên, giảm tiếng ồn và hạn chế phụ thuộc vào hệ thống thông gió cơ học. Về quy hoạch, vị trí ven sông cùng thiết kế và cách tổ chức không gian giúp đảm bảo tầm nhìn không bị che chắn.

Chủ đầu tư cho rằng cảnh quan, đặc biệt là tầm nhìn hướng sông là yếu tố không thể sao chép. Yếu tố này cũng dần được nhìn nhận như một "tài sản" trong bất động sản, bởi khả năng tạo lợi ích kép: vừa nâng cao trải nghiệm sống, vừa gia tăng giá trị theo thời gian.

"Tầm nhìn ra sông là giá trị cốt lõi trong thiết kế và quy hoạch tháp Gió Đông, đảm bảo các căn hộ được tối đa hóa góc nhìn và sự thoáng đạt của không gian", vị đại diện nói.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside, nằm ở ngã ba sông, thuộc phường Đông Hòa, TP HCM. Ảnh: An Gia

Theo các chuyên gia, căn hộ ven sông được xem là chuẩn mực cao cấp tại các đô thị hiện đại, bởi vị trí đẹp, sự giới hạn tự nhiên về nguồn cung. Những sản phẩm có thể nhìn thấy sông thật từ ban công căn hộ ngày càng hiếm do quỹ đất hạn chế cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Do đó, các căn hộ tháp Gió Đông được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu không gian sống cao cấp của người mua ở thực, vừa bảo toàn giá trị lâu dài. Với nhà đầu tư, nguồn cung giới hạn góp phần tạo biên độ tăng giá, tính thanh khoản cao hơn.

Cùng với vị trí ven sông, yếu tố tạo sức hút cho căn hộ tháp Gió Đông còn nằm ở tầm nhìn hướng về khu đô thị Biên Hòa Đông Phố. Khu đô thị này được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, hành chính, thương mại mới của TP Biên Hòa, nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Phối cảnh Biên Hòa Đông phố, vốn đầu tư 8.600 tỷ đồng. Ảnh: EnCity

Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ hình thành những dải cao ốc, tuyến phố ánh sáng ven sông. Từ phòng khách, cư dân tháp Gió Đông có thể ngắm toàn cảnh đô thị về đêm. "Giá trị này tương đồng với cảm giác khi đứng từ một căn hộ cao cấp tại khu vực Thủ Thiêm nhìn ra bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Tôn Đức Thắng TP HCM", đại diện An Gia nhận định.

Hiện tại, các căn hộ được chủ đầu tư đưa ra thị trường với giá từ 48 triệu đồng mỗi m2, thuộc nhóm cạnh tranh, dễ tiếp cận với người mua ở thực.

Để hỗ trợ người mua, An Gia ra hàng loạt chính sách thanh toán ưu đãi. Người mua được hỗ trợ thanh toán trong 36 tháng không lãi suất (gồm 24 tháng đến khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà) cùng ân hạn nợ gốc 60 tháng. Chính sách giúp người mua dễ dàng tiếp cận các căn hộ vị trí đẹp, giảm áp lực tài chính, có thêm sự linh hoạt để sắp xếp nguồn vốn theo nhu cầu thực tế.

Không gian trong căn hộ 65 m2. Ảnh: An Gia

Ngoài ra, chủ đầu tư còn ưu đãi chiết khấu 18,5% cùng quà tặng điện máy cao cấp. "Sự kết hợp này tạo nên biên an toàn tài chính cao hơn, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của tháp Gió Đông cho cả mục tiêu an cư lẫn đầu tư dài hạn", vị đại diện nói.

The Gió Riverside là dự án trọng điểm của An Gia trong năm 2025. Dự án nằm ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh khu căn hộ tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức...

Ngoài ra, An Gia còn phát triển 68 tiện ích nội khu theo mô hình Live - Work - Learn - Play, đáp ứng nhu cầu ở thực. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu chuỗi tiện ích "trên cao" mang như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, sky bar, pool bar... nhằm khai thác lợi thế hướng sông và cảnh quan đô thị phía xa.

Hoài Phương