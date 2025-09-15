The Gió Riverside công bố chính sách thanh toán giỏ hàng cuối cùng

Căn hộ hướng sông tại tháp Gió Đông giá từ 48 triệu đồng mỗi m2, được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm và chiết khấu đến 18,5%.

Chính sách áp dụng cho giỏ hàng gần 700 căn hộ hướng sông cuối cùng của The Gió Riverside, phường Đông Hòa, TP HCM.

Nhiều căn hộ có tầm nhìn mở rộng đến khoảng 270 độ, tầm nhìn ra sông Đồng Nai, sông Ngọc đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái 68 tiện ích của dự án. Đơn vị phát triển cho biết chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng giúp khách hàng giảm áp lực dòng tiền và tăng biên lợi nhuận. Với căn hộ 65 m2 giá khoảng 3,1 tỷ đồng, người mua cần thanh toán 21% (khoảng 650 triệu đồng) theo tiến độ, phần còn lại được ngân hàng cho vay. Toàn bộ lãi suất do chủ đầu tư hỗ trợ suốt 36 tháng, gồm 24 tháng đến khi bàn giao và 12 tháng sau nhận nhà.

Trong giai đoạn này, người mua không phát sinh chi phí tài chính và được tặng gói điện máy thiết yếu. Nếu khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà với giá khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, khoản thu sẽ tạo dòng tiền dương khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.

Căn hộ 65 m2 tại The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Theo đơn vị phát triển, chính sách thanh toán tạo khác biệt của The Gió Riverside so với phần lớn dự án trên thị trường, khi đa số chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian xây dựng. Người mua phải tự chi trả lãi vay, chi phí hoàn thiện ngay sau khi nhận nhà. Nhà đầu tư có thể tăng hiệu quả sử dụng vốn, trong khi giá trị căn hộ có xu hướng tăng sau khi dự án đi vào vận hành. Thời điểm chủ đầu tư kết thúc hỗ trợ lãi suất được xem là "điểm rơi" hợp lý để chốt lời, khi thị trường hấp thụ nguồn cung mới bàn giao. Qua đó, nhà đầu tư có thể hưởng lợi nhuận từ cả cho thuê lẫn tăng giá tài sản.

Nợ gốc ân hạn đến 60 tháng, duy trì sự linh hoạt tài chính. Trong hai năm đầu xây dựng, khách hàng không chịu áp lực chi trả. Sang năm thứ ba, căn hộ được bàn giao, khoản thu từ cho thuê có thể bù đắp chi phí lãi vay các năm tiếp theo. Đến khi kết thúc ân hạn, khách hàng đã có thời gian ổn định thu nhập, tích lũy tài chính và hưởng trọn giá trị gia tăng tài sản.

Hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40 với tầm nhìn hướng sông. Ảnh: An Gia

Giới phân tích cho rằng, sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc 60 tháng tạo thành khoảng thời gian "vàng" để cả người mua ở lẫn nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Người mua ở thực có thể sớm an cư mà không bị áp lực tài chính lớn, trong khi nhà đầu tư có thêm thời gian để tận dụng dòng tiền cho thuê và đón chu kỳ tăng trưởng.

Ngoài các ưu đãi trên, khách hàng còn được hưởng chiết khấu tối đa 18,5% trên giá trị căn hộ. Với căn hộ 65 m2 giá khoảng 3,1 tỷ đồng, mức chiết khấu tương đương khoảng 570 triệu đồng, giúp giảm vốn thực góp, tạo biên lợi nhuận khi giá tài sản tăng. "Ngay cả khi giá chưa tăng mạnh, khoản chiết khấu gần 20% vẫn mang lại vùng an toàn tài chính, giảm rủi ro cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư nói.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

The Gió Riverside là dự án trọng điểm của An Gia trong năm 2025. Dự án nằm ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh khu căn hộ tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức...

Ngoài ra, An Gia còn phát triển chuỗi tiện ích nội khu theo mô hình Live - Work - Learn - Play, đáp ứng nhu cầu ở thực. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu chuỗi tiện ích "trên cao" như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, sky bar, pool bar...

Chủ đầu tư khẳng định các tiện ích này có chất lượng tương đương khách sạn cao cấp nhằm hướng đến nhóm khách hàng theo đuổi trải nghiệm, khác biệt và có yêu cầu cao về chất lượng không gian sống. Chuỗi tiện ích cũng góp phần định vị lối sống cao cấp tại The Gió Riverside.

Hoài Phương