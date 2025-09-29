The Gió Riverside có thêm trường liên cấp 7.000 m2

An Gia hợp tác Pathway Tuệ Đức xây trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở trong khuôn viên The Gió Riverside, quy mô 7.000 m2, hướng đến học tập trải nghiệm, tư duy, kỹ năng hội nhập.

The Gió Riverside là dự án trọng điểm của An Gia trong năm 2025, nằm ở phường Đông Hòa, TP HCM. Hợp tác mới nhất giúp bổ sung tiện ích giáo dục cho cư dân hai tháp căn hộ cũng như khu vực lân cận.

Theo công bố, trường liên cấp Pathway Tuệ Đức tại The Gió Riverside gồm một hầm, một trệt và bốn lầu, thiết kế không gian mở tích hợp học tập, vui chơi, trải nghiệm. Cơ sở sẽ được đầu tư thư viện sáng tạo, hồ bơi, phòng âm nhạc, mỹ thuật, khu thể chất và không gian xanh. Trường là một phần trong hệ sinh thái "live - work - learn - play" (sống, làm việc, học tập, giải trí) mà An Gia trang bị tại dự án.

Lễ ký kết hợp tác hai bên. Ảnh: An Gia

Đại diện An Gia cho biết ở mỗi dự án luôn dành diện tích lớn cho tiện ích, dịch vụ. Sự hiện diện của trường học ngay trong khuôn viên giúp cư dân thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản. Giáo dục được xem là yếu tố then chốt để gia đình an tâm gắn bó lâu dài và tạo dựng cộng đồng cư dân gắn kết.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường sống, nơi mọi nhu cầu thiết yếu từ ở, học tập đến vui chơi đều được đáp ứng ngay trong nội khu", đại diện chủ đầu nói.

Đại diện Pathway Tuệ Đức cho biết trường học mới tiếp tục kế thừa triết lý ba gốc rễ "đạo đức - trí tuệ - nghị lực", kết hợp giá trị giáo dục phương Tây và văn hóa phương Đông được đơn vị ứng dụng suốt 11 năm. Nhóm hướng đến là học sinh tiểu học đến trung học, đặc biệt là con em cư dân tại dự án và khu vực lân cận.

Phối cảnh thư viện. Ảnh: Pathway Tuệ Đức

Hệ thống này hiện có 25 trường với hơn 5.000 học sinh, 1.000 nhân sự. Đội ngũ giáo viên được đào tạo định kỳ hàng tháng, quý và năm. Trường tiếp cận chương trình giáo dục cảm xúc Harmony SEL - Social Emotional Learning của Mỹ, kết hợp với văn hóa "Tỉnh thức" (Mindfulness) tạo nên môi trường giáo dục an toàn và phù hợp cho học sinh. Chương trình học khuyến khích tinh thần học tập chủ động, trải nghiệm đa dạng theo chủ đề, dự án liên môn, lớp học mở, tích hợp STEM, các chương trình dã ngoại...

Bên cạnh đó, Pathway Tuệ Đức cũng chú trọng vào khả năng hội nhập toàn cầu với chương trình tiếng Anh 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Trường hướng đến mục tiêu học tập tương đương chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu trình độ tiếng Anh CEFR khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

Ngoài trường học, The Gió Riverside được trang bị 68 tiện ích nội khu theo mô hình "live - work - learn - play". Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu loạt tiện ích trên cao như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, Sky bar, Pool bar... Theo chủ đầu tư, các tiện ích này có chất lượng tương đương các khách sạn cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về chất lượng không gian sống.

Dự án nằm tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, kết nối với xa lộ Hà Nội và Vành đai 3, gần metro, bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa và trung tâm hành chính mới.

Chủ đầu tư kỳ vọng sự hiện diện của Pathway Tuệ Đức cùng hệ thống tiện ích sẽ biến The Gió Riverside thành nơi an cư cho các gia đình trẻ, đồng thời kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh gắn với môi trường giáo dục hiện đại.

Hoài Phương