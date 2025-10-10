The Gateway City kỳ vọng vượt tiến độ thi công

Hưng YênGateway City nằm tại xã Ân Thi ghi nhận tiến độ vượt kế hoạch với hạ tầng nội khu hình thành sau 4 tháng khởi công, mục tiêu hoàn thiện kỹ thuật vào cuối năm.

Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Madoka - CID Holdings - Xây dựng và Phát triển Hoàng Anh đầu tư. Khu đô thị quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, tập trung vào chất lượng hạ tầng và tổ chức thi công.

Sau 4 tháng khởi công, các hạng mục nền tảng như giao thông nội khu, san nền, mặt bằng phân khu và một số hạ tầng kỹ thuật chính đã định hình. Khuôn viên dự án rõ ràng, các tuyến đường nội khu được san lấp, trải nhựa nền, bố trí phân khu theo trục kết nối.

Phối cảnh dự án The Gateway City tại Hưng Yên. Ảnh: An Housing

Dự án đang triển khai ép cọc cho 327 căn nhà, gồm cả các căn chưa mở bán hoặc được giãn tiến độ xây dựng đến 30 tháng. Điều này nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng và chất lượng thi công. Sau giai đoạn ép cọc, các hạng mục đường nội khu, vỉa hè, cây xanh, cảnh quan sẽ thi công nối tiếp, mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào cuối năm.

Hạ tầng đang dần hình thành, tạo diện mạo khu đô thị mới. Ảnh: An Housing

"Nhịp độ thi công duy trì liên tục giúp một số hạng mục được đẩy nhanh so với kế hoạch, đưa dự án trở thành điểm sáng trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường chậm trễ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Đơn vị cũng kỳ vọng bàn giao hạ tầng đúng hoặc vượt kế hoạch, hướng tới bàn giao một khu đô thị hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng, không chỉ dừng ở việc bán sản phẩm.

Hưng Yên đón loạt hạ tầng trọng điểm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hưng Yên

Tiến độ của Gateway City diễn ra trong bối cảnh Hưng Yên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô dự kiến hoàn thành năm 2027, cùng mạng lưới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 38, 39 và các trục liên tỉnh đang được nâng cấp, giúp tăng kết nối với Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam. Song song, các khu đô thị, khu công nghiệp được quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu an cư tại các đô thị vệ tinh.

Song Anh