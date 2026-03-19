The Gateway City áp dụng chính sách chiết khấu đến 20%

Dự án The Gateway City hỗ trợ mức chiết khấu đến 20%, vay 70% cùng chương trình bốc thêm trúng 3,3 tỷ đồng cho khách mua.

Lãi suất thị trường đang ở mức cao, do đó dòng tiền đầu tư có xu hướng thận trọng. Để hỗ trợ giảm áp lực cho người mua, dự án The Gateway City (Ân Thi, Hưng Yên) công bố các chính sách ưu đãi cho giỏ hàng 327 căn nhà thấp tầng.

Theo đó, chủ đầu tư dự án áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, với hạn mức vay lên tới 70% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư cho biết trong bối cảnh lãi suất vay dao động 12-15% mỗi năm hiện nay, đòn bẩy tài chính này giúp nhà đầu tư tiếp cận sản phẩm với vốn ban đầu nhẹ nhàng hơn.

Nếu có dòng thu nhập đều đặn, người mua có thể lựa chọn phương án thanh toán giãn tiến độ. Với phương án này, người mua đóng 15% giá trị khi ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt trong vòng 24 tháng.

Phối cảnh dự án The Gateway City. Ảnh: The Gateway City

Đối với khách hàng sẵn dòng tiền muốn thanh toán sớm được hưởng mức chiết khấu lên tới 20% giá trị hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, tất cả khách hàng giao dịch thời điểm này sẽ nhận quà tặng tiền mặt lên tới 280 triệu đồng mỗi căn.

Chủ đầu tư còn công bố chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên hơn 3,3 tỷ đồng. Phần thưởng cao nhất là xe ô tô Mercedes-Benz E200, bên cạnh nhiều quà tặng khác như xe máy SH160i, tủ lạnh Panasonic Side-by-Side hay TV Sony màn hình lớn.

Anh Trần Đức Minh, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho biết thời gian gần đây đang chuyển hướng tìm kiếm các dự án dọc các trục vành đai vùng Thủ đô. "Giá bất động sản Hà Nội và các khu lân cận như Văn Giang, Văn Lâm hiện đã lên khá cao nên tôi muốn tìm khu vực tiềm năng hơn. Những dự án có chiết khấu tốt, hỗ trợ vay dài và tiến độ thanh toán giãn sẽ dễ cân đối tài chính trong thời điểm này", anh Minh nói.

The Gateway City quy mô gần 10 ha nằm ở khu vực Ân Thi - một trong những địa phương được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của miền Bắc. Theo quy hoạch phát triển của tỉnh Hưng Yên, tại khu vực này sẽ hình thành 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp, định hướng phát triển các ngành mũi nhọn, xanh - sạch - hiện đại.

Nhiều khu công nghiệp hiện hữu có thể kể đến Thổ Hoàng (250 ha), khu công nghiệp số 3, Sạch hay Tân Phúc - Quang Vinh - Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ - Hoàng Hoa Thám...

Phối cảnh các căn shophouse tại dự án. Ảnh: The Gateway City

Khi các khu công nghiệp cùng đi vào vận hành, dòng người và nhu cầu dịch vụ dự báo sẽ gia tăng, kéo theo nhu cầu lớn nhà ở, thương mại và các loại hình bất động sản phục vụ cộng đồng chuyên gia và người lao động.

Trong bối cảnh đó, The Gateway City được xem là một trong những khu đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp đầy đủ tiện ích. Toàn bộ nhà tại dự án được thiết kế 2-3 mặt thoáng, đảm bảo tối thiểu 2-3 lối tiếp cận độc lập giúp tối đa hóa công năng sử dụng - từ sinh hoạt gia đình, kinh doanh tại gia, cho thuê hoặc làm văn phòng.

Hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch chiếm tới 53% diện tích toàn khu. Các trục đường nội thị đều rộng từ 15,5 đến 31 m. Vỉa hè cũng rộng từ 5-8 m.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 30%, đan xen là mảng xanh của cây và mặt nước. Hệ tiện ích trong dự án có hồ Thanh Xuân, quảng trường Tương lai, công viên Ngôi sao xanh, trường mầm non, khu vui chơi, nhà cộng đồng, không gian làm việc chung, khu thể dục thể thao liên hoàn...

Hiện khu đô thị đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và đang triển khai xây dựng các dãy nhà phố, shophouse, sẵn sàng bàn giao ngay trong năm 2026. Theo chủ đầu tư, The Gateway City đã có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ từng lô.

Hoài Phương