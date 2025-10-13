The Five kỷ niệm 5 năm hoạt động với nhiều dự án mới

The Five dự kiến ra mắt loạt khu căn hộ nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp trên cả nước, hướng đến phát triển bền vững trong hai năm tới.

Tháng 10/2025 đánh dấu cột mốc 5 năm cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của The Five trên khắp dải đất chữ S. Suốt thời gian qua, thương hiệu không ngừng đầu tư, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần xây dựng thương hiệu Việt trên bản đồ du lịch khu vực.

Nhân dịp này, thương hiệu du lịch, nghỉ dịch cao cấp thuộc Tập đoàn Thành Công (TC Group)tung nhiều chương trình ưu đãi, gói nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực, thư giãn đa dạng cùng chuỗi sự kiện nội bộ tri ân khách hàng và đội ngũ nhân sự. Song song đó là sự ra đời của nhiều dự án mới trên cả nước.

Sảnh lễ tân của The Five Residences Hanoi, khu căn hộ khách sạn có tỷ lệ lấp đầy luôn trên 80%. Ảnh: The Five

Năm 2015, Tập đoàn Thành Công (TC Group) bắt đầu nghiên cứu đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Đến năm 2020, đơn vị ra mắt The Five với các dự án khu căn hộ dịch vụ The Five Residences Hanoi, khu biệt thự ven biển The Five Villas & Resort Quangnam Danang và tổ hợp The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh. Từ năm 2022, ngành du lịch hồi phục và mở cửa đón khách quốc tế, thương hiệu theo đó mở rộng hoạt động, củng cố sự hiện diện tại nhiều điểm đến trong nước.

Trong đó, The Five Residences Hanoi hiện là một trong những căn hộ dịch vụ cao cấp với tỷ lệ lấp đầy phòng trên 80%, đạt nhiều giải thưởng tại Traveller Review Award của Booking.

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh với chuỗi biệt thự riêng tư, sang trọng. Ảnh: The Five

Tại Ninh Bình, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh đặt mục tiêu thành tổ hợp du lịch hàng đầu cố đô. Cách Hà Nội 100 km, khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi hồ Yên Thắng và gần các điểm tham quan như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An. Sân golf Hoàng Gia gần đây cũng vừa được vinh danh là "Sân golf mới tốt nhất năm 2024" và "Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam" tại Vietnam Golf & Leisure 2024.

Tại miền Trung, bên bờ biển Non Nước (Đà Nẵng), The Five Villas & Resort Quangnam Danang là một trong những điểm đến yêu thích của du khách khi tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư cao cấp. Mỗi biệt thự thiết kế theo lối kiến trúc phóng khoáng đương đại pha nét sang trọng cổ điển. Tiện nghi trong phòng gồm trang thiết bị hiện đại với hồ bơi riêng hướng biển.

The Five Villas & Resort Quangnam Danang có nhiều biệt thự hướng ra biển Non Nước. Ảnh: The Five

Năm 2024, thương hiệu ra mắt thêm khu căn hộ khách sạn cao cấp The Five Suites Lilas tại Hà Nội. Nằm trên phố Nguyễn Biểu, điểm đến có thiết kế mang đậm dấu ấn lịch sử, thiên nhiên và văn hóa thủ đô.

Tất cả công trình của The Five đều được tích hợp đồng bộ với tiện ích đa dạng, đảm bảo tính năng lẫn thẩm mỹ. Sau 5 năm, The Five tiếp tục hành trình với nhiều dự án mới. Đơn vị dự kiến ra mắt khu căn hộ cao cấp tại The Five Hotel & Resort Evara Đông Anh, Hà Nội vào cuối năm nay. Ngoài ra, chuỗi Five Coffee cũng sắp xuất hiện tại các địa điểm kinh doanh của tập đoàn.

Phòng ngủ tầm nhìn Hồ Tây tại The Five Suites Lilas. Ảnh: The Five

Bên cạnh đó, trong hai năm 2026-2027, thương hiệu sẽ có thêm hai khách sạn Garden Plaza Saigon by The Five tại TP HCM và The Five Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng trong năm 2027, thương hiệu sẽ giới thiệu tổ hợp lớn gồm villa, shophouse và căn condotel tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh.

Đan Minh