The Filmore Da Nang tối ưu hóa không gian riêng tư cho cư dân

Dự án ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại từ những thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo tính riêng tư và an ninh cho cư dân.

Theo đại diện nhà phát triển dự án Filmore Development, hiện giới thành đạt ngày càng đề cao tiêu chuẩn về sự riêng tư. Trong môi trường xã hội đa chiều, công việc bận rộn, không gian sống đã được chọn lọc và bảo vệ là một trong những điều kiện hàng đầu giúp giảm thiểu sự bất tiện, tiết kiệm thời gian và năng lượng để tập trung cho chất lượng cuộc sống.

Dự án The Filmore Da Nang tọa lạc ven sông Hàn, ngay trung tâm đô thị Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh: The Filmore Da Nang

Để áp ứng tốt nhu cầu ấy, tính riêng tư của các dự án bất động sản hạng sang phải được tính toán từ công đoạn thiết kế mô hình sản phẩm. Qua đó, bố cục không gian, giao diện tương tác và môi trường giao tiếp từ nội khu đến ngoại khu hài hòa mới có thể tạo nên tính riêng tư đúng nghĩa.

"Sự ngăn trở, bất tiện do 'kín cổng cao tường' hay các tầng bảo vệ thiếu hợp lý có thể sẽ chỉ mang đến sự riêng tư đơn thuần trên bề mặt hình thức", đại diện Filmore Development chia sẻ.

Tính an ninh của một không gian sống tạo nên trạng thái bình an, ổn định, thoải mái cho cư dân nhờ quản lý được thành phần ra - vào một cách chu đáo và chặt chẽ. Điều này giúp hạn chế được sự vãng lai không liên quan, giảm thiểu nguy cơ từ vòng tương tác phức tạp.

Tiêu chí tiếp theo là tính giới hạn về số lượng và phạm vi tương tác nội khu. Một không gian sống được xem là riêng tư thì không thể quá đông người, mật độ tương tác quá chật hẹp, khiến cư dân phải chờ đợi để sử dụng tiện ích và dịch vụ.

Một yếu tố nổi bật khác là tính đồng nhất về thành phần cư dân. Tính đồng nhất này không phải đơn thuần về sự giàu có hay địa vị, mà ở phong cách sống hướng đến những giá trị văn minh chung.

"Thỏa mãn được các tiêu chí này, cư dân sẽ có được cảm giác an yên, gỡ bỏ mọi lo toan khi đã về đến ngôi nhà lớn - tức toàn bộ không gian chung, chứ không đơn thuần chỉ trong phạm vi căn hộ hay ngôi nhà do mình sở hữu", đại diện nhà phát triển dự án nhận xét.

Không gian sang trọng và riêng tư tại dự án. Ảnh phối cảnh: The Filmore Da Nang

Đại diện Filmore Development cho rằng đối với các dự án bất động sản vùng ngoại vi đô thị, khá dễ dàng để thiết kế và duy trì tính riêng tư. Tuy nhiên các dự án thuộc khu vực trung tâm, vừa đảm bảo tiêu chuẩn riêng tư vừa phải phát huy tối đa lợi thế về tính thuận tiện kết nối thực sự là thách thức lớn.

Đây cũng là những thách thức mà doanh nghiệp này phải đối mặt khi phát triển The Filmore Da Nang thành dự án khu căn hộ hạng sang nổi bật trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Trong đó, lợi thế hàng đầu là đảm bảo đặc quyền riêng tư cho cư dân ngay trong lòng thành phố nhộn nhịp.

Khu căn hộ tọa lạc ngay khu vực "trái tim đô thị" của Đà Nẵng, trên tuyến phố Bạch Đằng, thuộc đoạn đẹp nhất ven sông Hàn. Trái với hình dung thường có về vẻ "kín cổng cao tường" khi nói về tính riêng tư, The Filmore Da Nang có thiết kế kiến trúc rất phóng khoáng với lối vào và sảnh lễ tân như một resort ngay trên mặt tiền đường Bạch Đằng. Kiến trúc này vừa đóng góp giá trị cho mỹ quan đô thị, vừa tạo sự sinh động và giao hòa của một khu căn hộ giàu sức sống. Qua đó, đảm bảo phát huy tối ưu tính kết nối.

Sự riêng tư của The Filmore Da Nang được thiết kế hợp lý từ không gian dịch vụ và các tầng an ninh tiếp theo. Nếu vào tòa nhà bằng phương tiện cá nhân, cư dân sẽ qua cổng an ninh tự động nhận diện theo thông tin đã đăng ký. Cả việc kiểm tra và thanh toán đều được thực hiện tự động từ công nghệ smart-living được cung cấp bởi tên tuổi hàng đầu là Schneider Electric (Pháp) nên vừa nhanh chóng, thuận tiện và độ chính xác cao.

Từ tầng hầm đậu xe hoặc từ sảnh lễ tân, cư dân sẽ dùng thang máy bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID). Hệ thống thang máy hiện đại được cung cấp bởi thương hiệu Otis của Mỹ với độ an toàn tối ưu. Có 4 thang máy lên mỗi tầng chỉ gồm 9 đến 11 căn hộ nên không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.

Đến từng căn hộ, công nghệ smart-living giúp cư dân tiện lợi từ việc mở - đóng cửa an toàn đến quản lý toàn bộ không gian sống của mình. Theo đó, thông qua ứng dụng trên điện thoại, mỗi gia chủ có thể quản lý được ai ra vào căn hộ và mở - tắt các thiết bị điện ngay khi còn ở bên ngoài.

Bảng điều khiển trung tâm giúp dễ dàng quản lý các thiết bị bên trong mỗi căn hộ tại The Filmore Da Nang. Ảnh: The Filmore Da Nang

Tất cả nhu cầu và tiện ích trong toàn bộ tòa nhà chỉ phục vụ cho cư dân của 206 căn hộ, có thể đăng ký và quản lý thời gian sử dụng thông qua ứng dụng dành riêng nên tính kết nối và thuận tiện rất cao.

Bên cạnh đó, với không gian được thiết kế hiện đại, The Filmore Da Nang đang tập hợp một cộng đồng cư dân có phong cách sống văn minh, chú trọng các giá trị sống có chiều sâu.

"Nhờ vậy điều này tạo nên tính đồng nhất cao như tiêu chí về tính riêng tư mà nhiều người mong đợi", đại diện nhà phát triển dự án nhấn mạnh.

Dự án còn trang bị cửa chống ngập, ngăn nước mưa và lũ lụt vào tòa nhà để đảm bảo an tâm cả về tài sản, xe cộ của cư dân ngay dưới các tầng hầm. Hệ thống cửa này được cung cấp bởi Aquobex và thi công, lắp đặt theo tiêu chuẩn từ nước Anh.

Linh Lam