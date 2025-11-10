The Fibonan vinh danh đại lý phân phối xuất sắc

Chủ đầu tư An Phú Invest tổ chức chương trình tri ân nhằm vinh danh các đại lý, nhân viên kinh doanh xuất sắc và ghi nhận kết quả bán hàng tốt tại dự án The Fibonan.

Chương trình tri ân với chủ đề "Chạm tới vinh quang - tỏa sáng cùng The Fibonan", được tổ chức tại Hà Nội, ngày 5/11. Sự kiện ghi nhận nỗ lực của các đơn vị phân phối trong quá trình triển khai dự án, tặng nhiều phần thưởng với tổng giá trị tới hàng tỷ đồng cho Đất Xanh Miền Bắc và DMH Group.

Chủ đầu tư cùng hai đại lý phân phối chính thức Đất Xanh Miền Bắc và DMH Group trong sự kiện tri ân. Ảnh: An Phú Invest

Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú (An Phú Invest), kể từ khi triển khai chiến dịch kinh doanh vào tháng 3/2024, dự án căn hộ cao cấp The Fibonan đã ghi dấu trên thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội. Nhờ vị trí thuận lợi, thiết kế tinh tế và tiến độ thi công đảm bảo, dự án nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng tìm kiếm không gian sống xanh, tiện nghi. Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao vào quý I/2026.

Trong sự kiện tri ân, An Phú Invest vinh danh Đất Xanh Miền Bắc là Đại lý bán hàng xuất sắc, với phần thưởng là xe ô tô VF7 trị giá 800 triệu đồng. Cùng đó, DMH Group được trao danh hiệu Đại lý bán hàng tiêu biểu, nâng tổng giá trị giải thưởng dành cho hai đại lý lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn trao tặng xe ô tô VF5 trị giá 500 triệu đồng cho Cá nhân bán hàng xuất sắc.

Ông Nguyễn Quang Hồng, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc An Phú Invest trao giải thưởng Đại lý bán hàng xuất sắc cho Đất Xanh Miền Bắc. Ảnh: An Phú Invest

Tất cả nhân viên kinh doanh có giao dịch tại The Fibonan được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như: 10 máy tính bảng, 5 điện thoại iPhone, ba xe máy điện Vento Neo và một ô tô VF3, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Hưng, Phó giám đốc kinh doanh An Phú Invest, gửi lời cảm ơn tới các đối tác. Ông đồng thời nhấn mạnh thành công của The Fibonan vừa đến từ vị trí hay sản phẩm, còn nhờ niềm tin và sự đồng hành của các đại lý, chuyên viên kinh doanh những người đã góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu trên thị trường.

Ông Trần Quốc Hương, Thành viên HĐTV trao giải thưởng Đại lý bán hàng tiêu biểu cho DMH Group. Ảnh: An Phú Invest

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho biết đơn vị trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả từ An Phú Invest. "Sự đồng hành này là nền tảng giúp dự án đạt kết quả tích cực và góp phần củng cố uy tín cho cả hai bên", ông Quyết nói.

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, xã Phụng Công, The Fibonan nằm cách trung tâm Hoàn Kiếm khoảng 20 phút di chuyển. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp, nổi bật với chất lượng xây dựng, thiết kế tinh tế, hệ thống tiện ích đồng bộ và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Mức giá trung bình chỉ từ 68 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn 20-30% so với các dự án cùng phân khúc trong khu vực.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng linh hoạt cũng là điểm cộng lớn khi khách hàng chỉ cần thanh toán 25% để nhận nhà trước Tết, được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng.

The Fibonan có thiết kế cân bằng giữa thiên nhiên tại khu Đông Hà Nội. Ảnh: An Phú Invest

Chủ đầu tư đánh giá, với sản phẩm chất lượng, chiến lược phát triển rõ ràng và sự đồng hành bền vững của các đối tác phân phối, The Fibonan tiếp tục cho thấy vị thế trung tâm trên thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội. Dự án cũng là nền tảng củng cố uy tín của An Phú Invest trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng cho cộng đồng cư dân hiện đại.

