The Emerald Garden View tạo không gian an cư xanh cho người trẻ

The Emerald Garden View phát triển theo định hướng xanh, kết hợp cảnh quan đa tầng, tiện ích hiện đại, tạo lựa chọn phù hợp cho người trẻ đang tìm nơi an cư.

Theo đại diện chủ đầu tư, không gian xanh là một trong những lợi thế khác biệt của dự án, khi hơn 4.500 m2 diện tích nội khu được dành cho cảnh quan và công viên. Quy hoạch này giúp tạo nên môi trường sống trong lành, cân bằng và gần gũi thiên nhiên.

Hệ thống tiện ích được bố trí theo tiêu chuẩn resort, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn ngay trong nội khu. Hồ bơi, công viên trung tâm, đường dạo bộ, khu thể thao, phòng gym, yoga, rạp chiếu phim ngoài trời, co-working space, phòng sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và làm việc linh hoạt của cư dân. nhóm tiện ích này đặc biệt phù hợp với người trẻ ưu tiên không gian sống tiện nghi, chủ động và đầy cảm hứng mỗi ngày.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Emerald Garden View

Dự án nằm trên trục Nguyễn Chí Thanh, cách ga C5-C6 của Metro số 2 khoảng ba phút di chuyển. Vị trí này giúp cư dân kết nối nhanh về TP HCM và các khu công nghiệp lân cận, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ cần di chuyển linh hoạt giữa nơi làm việc, trung tâm và các tiện ích xã hội.

Emerald Garden View do Lê Phong Group phát triển, với sự đồng hành của các đơn vị như SOL E&C, Land Sculptor Studio Việt Nam, CBRE, DKRS và MB Bank. Sự phối hợp này hình thành hệ sinh thái vận hành ổn định và nâng cao yếu tố minh bạch cũng như độ tin cậy của dự án trên thị trường.

Theo nhà phát triển, trong bối cảnh đô thị ngày càng khan hiếm mảng xanh, The Emerald Garden View tạo dấu ấn bằng định hướng "xanh - hiện đại - vừa tầm tài chính của người trẻ". Land Sculptor Studio phát triển thiết kế cảnh quan dựa trên tư duy quốc tế, kết hợp với đặc trưng khu vực Lái Thiêu để hình thành không gian hài hòa giữa tự nhiên và đô thị.

Cảm hứng chính của cảnh quan xuất phát từ hình ảnh dòng sông Sài Gòn - biểu tượng gắn liền với sự chuyển động và năng lượng của vùng đất này. Từ đó, dự án được định hình như "thung lũng nhiệt đới", nơi mảng xanh trải dài từ tầng trệt lên các khu vườn trên cao.

Hồ bơi mang phong cách resort của dự án. Ảnh: The Emerald Garden View

Thiết kế thẩm mỹ của dự án còn được kết nối với giá trị bản địa. Lái Thiêu gắn liền với nghề gốm và vườn trái cây, nên các kiến trúc sư đã đưa gốm, đá tự nhiên và gạch trang trí vào các chi tiết cảnh quan. Màu nâu gốm kết hợp với sắc xanh đặc trưng của dự án tạo nên tổng thể hài hòa và dễ gần. Cây ăn trái - vốn là loại cây ít được sử dụng trong thiết kế cảnh quan - được bố trí quanh khu vực BBQ, tạo nên nét nhận diện riêng và mang lại sự quen thuộc đối với cư dân.

Song song với thiết kế, năng lực thi công là yếu tố quyết định chất lượng sau cùng. SOL E&C, với vai trò tổng thầu, áp dụng mô hình Design & Build để đồng bộ hóa quá trình thiết kế và thi công. Mô hình này giúp kiểm soát tiến độ và chi phí, đồng thời giảm những hạng mục trung gian gây lãng phí. Đơn vị thi công cũng triển khai các tiêu chuẩn ESG, chú trọng độ bền công trình và hạn chế rủi ro thấm nứt thường gặp. Những giải pháp này giúp giảm chi phí bảo trì dài hạn cho cư dân.

Sự phối hợp giữa Tập đoàn Lê Phong, Land Sculptor và SOL E&C tạo nên nền tảng đồng bộ cho dự án. Phía thiết kế tối ưu cảnh quan để giảm chi phí vận hành, trong khi đơn vị thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng ổn định theo thời gian. Với sự cộng hưởng này, The Emerald Garden View hướng đến giá trị môi trường bền vững, cải thiện chất lượng không khí và mang lại không gian sống phù hợp với nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng của cư dân.

Khi dự án kết hợp được bản sắc địa phương, thiết kế đạt chuẩn quốc tế và chất lượng thi công ổn định, giá trị gia tăng theo thời gian thường có tính bền vững. Điều này giúp The Emerald Garden View trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với người trẻ đang tìm kiếm nơi an cư phù hợp cả về công năng, thẩm mỹ và tài chính.

Hoàng Đan