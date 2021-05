Thẻ Elite Card cho cư dân tại EcoCity Premia

Elite Card là thẻ đặc quyền dành riêng cho cư dân Ecocity Premia (Buôn Mê Thuột) với những tiện ích gắn liền với không gian văn hóa, vui chơi giải trí đậm chất châu Âu.

Fashion show "Giao lộ Đông Tây - Điểm hẹn Milano" – Giới thiệu phân khu Milano, Dự án Ecocity Premia diễn ra vừa qua.

Đơn vị phát triển dự án Capital House vừa tổ chức sự kiện Fashion show "Giao lộ Đông Tây - Điểm hẹn Milano" vào ngày 25/4 để giới thiệu phân khu Milano tại dự án Ecocity Premia, thành phố Buôn Mê Thuột. Tại đây, đơn vị phát triển công bố thẻ Elite Card như một món quà tri ân dành riêng cho cư dân Ecocity Premia. Chiếc thẻ này là chìa khóa mở ra gần 100 tiện ích tại dự án, nâng tầm chất lượng sống về cả thể chất và tinh thần.

Điểm cộng của thẻ Elite là hạn chế tối đa người ngoài có thể vào và sử dụng tiện ích bên trong. Thẻ được tích hợp với hệ thống quản lý vận hành của khu đô thị, cho phép cư dân ra vào khu compound dễ dàng, nhằm mang lại sự thoải mái, tiện nghi mà vẫn đảm bảo an toàn, an ninh. Thẻ cũng hỗ trợ giải quyết các sự cố trong quá trình sinh hoạt, giúp Ban quản lý nắm được các thông tin cần thiết của cư dân. Trong quá trình vận hành, thẻ sẽ được tích hợp thêm nhiều tiện ích khác, thuận lợi hơn cho cư dân trong quá trình sử dụng dịch vụ khi mọi hoạt động, tiện ích, hạ tầng đều được đồng bộ tự động hóa. "Sở hữu thẻ Elite, cư dân không chỉ sở hữu căn hộ đẳng cấp mà còn được sống trong môi trường xanh văn minh, an toàn và tận hưởng hàng loạt dịch vụ, tiện ích", đại diện đơn vị phát triển nói.

Thẻ được chia thành nhiều loại theo phân khu. Khách mua Nhà Phố Vườn phân khu Madrid, Milano và London được nhận thẻ Blue Elite với những đặc quyền ra vào khu đô thị và phân khu ở, được hưởng quyền lợi của gần 100 tiện ích không mất phí tại phân khu ở và các tiện ích chung toàn dự án như: hồ điều hòa, đồi thông, vườn nướng BBQ, vườn Thiền, sân bóng đá, cầu lông, sân tập Parkour, vườn biểu tượng nghệ thuật... và nhiều tiện ích nổi trội khác. Sở hữu tấm thẻ này, cư dân còn nhận được ưu đãi riêng với gói dịch vụ lên tới 100 triệu đồng, bao gồm miễn phí dịch vụ từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2025; miễn phí dịch vụ Gym, thể thao và Bể Bơi 4 Mùa tại Club house trong vòng 2 năm kể từ ngày Club house đi vào hoạt động.

Thẻ Blue Elite được giới thiệu tại sự kiện như món quà tri ân với những khách hàng tin tưởng lựa chọn phân khu Milano, Madrid và London.

Bên cạnh thẻ Blue Elite, đơn vị phát triển dự án Capital Housecũng dự kiến ra mắt thêm 2 hạn mức thẻ cao hơn là Platinum Elite dành cho khách hàng chọn mua Shophouse và Diamond Elite dành riêng cho cư dân mua Biệt thự. Các ưu đãi và đặc quyền sẽ được chủ đầu tư bổ sung thêm chính sách khi dự án đi vào vận hành.

Phân khu Milano được đơn vị phát triển dự án mô tả sở hữu không gian đậm chất nghệ thuật Ý, "là điểm đến thăng hoa cảm xúc nơi đại ngàn Tây Nguyên".

Phân khu có quy mô 201 căn nhà phố, bao gồm 109 nhà phố Thương mại và 92 nhà phố Vườn, tiếp giáp trực tiếp với các tuyến đường lớn như Nguyễn Chí Thanh (rộng 50m), Tôn Đức Thắng (rộng 30m), Hướng Dương (rộng 30m) và Lily (rộng 24m), dễ dàng để kết nối với trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Các Nhà phố Thương mại bao quanh bên ngoài có thể tạo ra một trung tâm mua sắm và giải trí sầm uất với các nhà hàng, quán cà phê đậm chất nghệ thuật, các cửa hiệu thời trang cao cấp...

Những khách hàng hướng đến cuộc sống an tĩnh hơn có thể lựa chọn Nhà phố Vườn, nằm phía trong Nhà phố Thương mại với không gian riêng tư, biệt lập cùng khoảng sân vườn rộng thoáng, tiếp xúc trực tiếp với vùng lõi công viên nội khu rộng 2700m2.

Sở hữu hơn 100 tiện ích, EcoCity Premia là dự án được đánh giá được đầu tư tiện ích đồng bộ hiện đại bậc nhất Buôn Mê Thuột

Theo đơn vị phát triển, dự án Ecocity Premia nói chung và phân khu Milano nói riêng sẽ là điểm chạm giữa kinh tế - văn hóa, giữa nghệ thuật châu Âu tinh hoa, phóng khoáng với tính hào hùng của vùng đất Tây Nguyên.

Bảo Trân