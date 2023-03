Thẻ đỏ của Casemiro làm khó Man Utd thế nào

Bốn trận Casemiro bị treo giò sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của Man Utd ở cả ba đấu trường, Ngoại hạng Anh, FA Cup và Europa League.

Ở vòng 27 Ngoại hạng Anh ngày 12/3, Casemiro vùi mặt vào áo và như muốn bật khóc nức nở. Tuyệt vọng đứng nhìn từ đường biên, HLV Erik ten Hag hẳn cũng cảm thấy muốn làm điều tương tự.

Tiền vệ tốt nhất của ông lầm lũi bước vào đường hầm ở Old Trafford lần thứ hai trong năm tuần, sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng hơi thừa lực với Carlos Alcaraz. Do Man Utd quyết định không kháng cáo, Casemiro sẽ nhận án treo giò thứ ba trong mùa giải đầu tiên tại sân Old Trafford, nhưng lần này án phạt sẽ là bốn trận, nâng tổng số trận anh vắng mặt do bị treo giò mùa này lên con số 8.

Án phạt mới sẽ khiến Man Utd mất Casemiro ở các trận gặp Fulham tại tứ kết Cup FA ngày 19/3, cùng các trận gặp Newcastle 2/4, Brentford 5/4 và Everton 8/4 tại Ngoại hạng Anh.

Casemiro (số 18) thất vọng khi lĩnh thẻ đỏ từ trọng tài Anthony Taylor trong trận hòa Southampton 0-0 tại Old Trafford ngày 12/3. Ảnh: AFP

Casemiro nhận án phạt đầu tiên ở trận hòa 1-1 trên sân Crystal Palace ngày 18/1. Sơ suất của Bruno Fernandes khiến tiền vệ Brazil phải phạm lỗi chiến thuật với Wilfried Zaha và nhận thẻ vàng từ trọng tài Robert Jones, nâng tổng số thẻ từ đầu mùa Ngoại hạng Anh 2022-2023 lên năm chiếc. Casemiro vì thế bị treo giò trong trận tiếp theo gặp Arsenal. Tinh thần của "Quỷ Đỏ" như bị rút cạn khi Michael Olise ghi bàn gỡ hòa muộn cho Crystal Palace, rồi sau đó bốn ngày thua 2-3 tại Emirates.

Khi tái đấu Crystal Palace tại Old Trafford, trọng tài xác định Casemiro có hành vi bóp cổ Will Hughes và rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR. Nhờ phong độ cao của tân binh Marcel Sabitzer, Man Utd không phải trả giá bởi án treo giò ba trận này của Casemiro. Họ lần lượt thắng và hòa Leeds, rồi đè bẹp Leicester 3-0 trên sân nhà.

Nhưng bốn trận đấu sắp tới vắng Casemiro sẽ là đòn mạnh giáng vào Ten Hag. Tiền vệ 31 tuổi thuộc nhóm trụ cột được HLV Hà Lan đặt trọn niềm tin trong thời gian qua, bên cạnh Lisandro Martinez, Bruno Fernandes và chủ công Marcus Rashford.

Theo báo Anh Sportmail, trong năm trụ cột này, Casemiro thể hiện tầm ảnh hưởng lớn nhất với khả năng đọc trận đấu, loại bỏ nguy hiểm, phát động tấn công từ hàng tiền vệ lùi sâu và thậm chí dâng cao ghi bàn quan trọng, như pha ghi bàn ấn định trận hòa Chelsea 1-1 hồi tháng 10/2022 và cú đánh đầu mở tỷ số trong trận chung kết Cup Liên đoàn thắng Newcastle 2-0 tại Wembley.

Việc vắng Casemiro càng gây tổn hại hơn khi Christian Eriksen và Donny van de Beek chấn thương dài hạn, còn Sabitzer nghỉ thi đấu hai trận gần nhất. Ten Hag hy vọng chấn thương của tiền vệ người Áo không quá nghiêm trọng, bởi ông chỉ còn hai sự lựa chọn ở khu trung tuyến là Fred và Scott McTominay. Nếu Sabitzer không kịp trở lại, HLV 53 tuổi sẽ phải dùng bộ đôi này ở cả bốn trận tới. Nhiều CĐV từng chế giễu Fred và McTominay là biểu tượng cho sự tầm thường của Man Utd dưới trướng người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick.

Vấn đề nan giải khác với Ten Hag là quyết định có nên để Casemiro đá chính trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Betis ở Tây Ban Nha hay không. Nếu nhận thêm một thẻ vàng trận này, tiền vệ 31 tuổi sẽ bị treo giò ở tứ kết lượt đi, trong trường hợp Man Utd đi tiếp. Vì thế, Ten Hag nhiều khả năng sẽ giữ chân Casemiro, dù anh không thể thi đấu ở giải quốc nội, bởi Man Utd đang nắm lợi thế thắng 4-1 ở lượt đi.

Ten Hag phàn nàn với trọng tài Taylor về thẻ đỏ của Casemiro ngày 12/3. Ảnh: Reuters

Khi Ngoại hạng Anh trở lại sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG tập trung, "Quỷ Đỏ" đối mặt thử thách lớn - làm khách của Newcastle. Nếu thắng Nottingham Forest cuối tuần này - trong khi Man Utd không đá vì bận đấu tứ kết Cup FA với Fulham, Newcastle sẽ thu hẹp cách biệt còn ba điểm. Khi đó, họ sẽ vào đấu Man Utd với khát khao giành ba điểm để bắt kịp đối thủ trên đường đua vào top 4.

Rơi năm điểm trong hai trận gần nhất - thua Liverpool 0-7 và hòa Southampton 0-0 - khiến Man Utd bị loại khỏi cuộc đua vô địch và trở lại cuộc chiến top 4.

"Bây giờ có vẻ ngu ngốc khi từng nghĩ rằng đội bóng dưới trướng Ten Hag từng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng việc cán đích trong top 4 là mục tiêu rõ ràng trong mùa đầu tiên của ông tại Old Trafford, và điều đó không được phép vuột mất", Sportmail bình luận.

Sau thất bại kỷ lục tại Anfield, Man Utd giải tỏa tâm lý và áp lực bằng trận thắng dễ Betis. Nhưng trận tiếp theo hòa Southampton lại khiến "Quỷ đỏ" gặp khó trong cuộc đua top 4. Tottenham và Newcastle đang nhăm nhe vị trí thứ ba của Man Utd, và Liverpool không thể bị xem nhẹ dù vừa thua 0-1 trên sân CLB đua trụ hạng Bournemouth.

Trong hai trận còn lại vắng Casemiro, đều ở Old Trafford, Ten Hag sẽ không đánh giá thấp Everton và chắc chắn không phải là Brentford - CLB từng đè bẹp Man Utd 4-0 trong trận thứ hai của HLV Hà Lan. "Đó là kịch bản mà Ten Hag có thể lập tức nghĩ đến khi chân của Casemiro va chạm với ống đồng của Alcaraz vào Chủ nhật. Man Utd sẽ tự xoay xở để đối phó khi không có Casemiro, nhưng họ phải làm điều đó một cách khó khăn", Sportmail bình luận.

Hồng Duy