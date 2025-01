The Dewey Schools tặng phòng tin học cho trẻ em dân tộc thiểu số

The Dewey Schools cùng Nuôi Em triển khai dự án "Phòng Tin học cho em" nhằm mang lại cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ cho học sinh dân tộc thiểu số.

Hoạt động chính của dự án bao gồm việc trao tặng máy tính và các trang thiết bị phòng học tin học cho các trường học thiếu thốn về cơ sở vật chất, giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc và làm quen với công nghệ.

Bên cạnh đó, trong năm học đầu tiên, học sinh của The Dewey Schools giảng dạy các lớp học Tin học online cho học sinh tại các điểm trường, truyền đạt kiến thức cơ bản về máy tính và các phần mềm sử dụng trong học tập.

Hệ sinh thái Nuôi em đã triển khai "Phòng Tin học cho em" từ năm 2023. Ảnh: Nuôi em

Sau khi kết hợp, The Dewey Schools cùng Nuôi Em tìm kiếm ít nhất 6 trường học phù hợp bốn tiêu chí: chưa có máy tính hoặc có hơn bốn học sinh phải chia sẻ một thiết bị; có cơ sở vật chất phù hợp; có học sinh dân tộc thiểu số; có giáo viên tin học. Các trường được tặng máy sẽ cung cấp hình ảnh học tập của học sinh vào cuối mỗi học kỳ nhằm đánh giá hiệu quả của dự án.

Học sinh The Dewey Schools sẽ dẫn dắt các lớp Tin học online. Ảnh: The Dewey Schools

Hoạt động nằm trong khuôn khổ D-Show 25, chương trình tìm kiếm tài năng nghệ thuật được tổ chức hai năm một lần do cộng đồng trường, học sinh và phụ huynh The Dewey Schools lên ý tưởng và sản xuất, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thông qua các tiết mục nghệ thuật mang thông điệp ý nghĩa, hoạt động thiện nguyện bên lề, hệ thống muốn làm nổi bật chân dung thế hệ học sinh Việt Nam tài năng, bản lĩnh và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chương trình D-Show 23 đã tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: The Dewey Schools

Với chủ đề "The Future Me", D-Show 25 truyền tải thông điệp "tương lai học sinh là kết quả của sự tự do khám phá tiềm năng và giá trị bản thân, không bị gò bó bởi những khuôn mẫu đã định sẵn.

"Với ý nghĩa đó, mỗi chiếc máy tính trao tặng trong dự án 'Phòng Tin học cho em' không chỉ là công cụ học tập, mà còn là cánh cửa mở ra vô vàn cơ hội, giúp học sinh dân tộc thiểu số vươn tới tương lai tươi sáng", đại diện The Dewey Schools khẳng định.

Thiên Minh