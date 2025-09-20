'The Devil Wears Prada 2' gặp thách thức thời gen Z

"The Devil Wears Prada" phần hai trở lại sau 20 năm, đặt các nhân vật vào bối cảnh mới, khi ngành truyền thông có dấu hiệu suy thoái.

Phần đầu ra mắt năm 2006 theo chân Andy Sachs (Anne Hathaway), một sinh viên vừa tốt nghiệp, bắt đầu công việc trợ lý cho Miranda Priestly (Meryl Streep) - tổng biên tập tạp chí thời trang Runway. Bộ phim thu hơn 326 triệu USD toàn cầu - gấp chín lần kinh phí sản xuất và mang về cho Meryl Streep giải Quả Cầu Vàng cùng đề cử Oscar. Thành công ấy biến tác phẩm thành một dấu mốc điện ảnh và cho thấy góc nhìn đa chiều của sự hào nhoáng trong môi trường thời trang.

Thách thức của ‘The Devil Wears Prada 2’ với khán giả Gen Z Trailer "The Devil Wears Prada" (2006). Nguồn: 20th Century Studios

Ở phần hai, Miranda Priestly được đặt vào thời điểm ngành tạp chí in lao dốc. Đối thủ của bà là Emily Charlton (Emily Blunt), nay đã trở thành lãnh đạo một công ty truyền thông kỹ thuật số. Trọng tâm xung đột không còn dừng ở mối quan hệ cá nhân mà mở rộng thành cuộc cạnh tranh giữa mô hình xuất bản truyền thống và nền tảng trực tuyến.

Điều này cho thấy sự dịch chuyển quyền lực trong ngành thời trang - từ tổng biên tập sang các influencer có khả năng tạo trào lưu tức thì trên TikTok hay Instagram. Báo cáo của WPP Media cho thấy quảng cáo kỹ thuật số chiếm 73,2% tổng chi tiêu toàn cầu năm nay, trong khi quảng cáo in tiếp tục thu hẹp. Những dữ liệu này cho thấy mức độ cạnh tranh trong phim phản ánh đúng với thực tế.

Theo khảo sát từ công ty kiểm toán Deloitte, ưu tiên hàng đầu của lao động Gen Z hiện nay là cân bằng công việc và cuộc sống, thay vì cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp. Nhân vật Miranda Priestly - biểu tượng của văn hóa không còn phù hợp với hệ giá trị mới.

Meryl Streep và Anne Hathaway trong một cảnh quay cho "The Devil Wears Prada 2". Ảnh: Variety

Khó khăn lớn nhất của một phim "kế thừa di sản" (legacy sequel) là thoát khỏi cái bóng quá lớn từ phần một. Guardian nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn, buộc phim phải tìm ra lý do thuyết phục để tồn tại, tương tự cách Top Gun: Maverick từng làm được. Variety cho rằng hướng đi khả dĩ cho phần hai nằm ở việc khai thác những mâu thuẫn nội tại của ngành truyền thông trong kỷ nguyên số. Thành công của series The Bold Type (2017-2021), với 89% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, cho thấy khán giả vẫn quan tâm đến câu chuyện hậu trường tạp chí khi được kể trong bối cảnh hiện đại.

Quá trình sản xuất tại New York cũng gặp sức ép từ tốc độ lan truyền thông tin. Việc ghi hình ngoài trời khiến hình ảnh trang phục và bối cảnh nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, dẫn đến nguy cơ giảm tính bất ngờ. Vogue và Marie Claire cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người xem, nhất là khi một bộ cánh có thể giữ vai trò quan trọng trong kịch bản. Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ hứng thú, nhưng cũng có ý kiến lo ngại tác phẩm quá dựa vào cốt truyện cũ.

Anne Hathaway trong tạo hình mới cho "The Devil Wears Prada 2". Ảnh: Vanity Fair

Dàn diễn viên cũ gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci đều xác nhận trở lại. Trong cuộc phỏng vấn với Deadline, Hathaway cho biết việc tái hiện nhân vật sau 20 năm buộc cô phải suy nghĩ về sự thay đổi của Andy khi bước vào một bối cảnh hoàn toàn mới. Ngoài ra, cô cũng thừa nhận những khó khăn về khâu sản xuất, thiết kế trang phục và cả áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ dành cho phần tiếp theo.

Đạo diễn David Frankel cho biết ông muốn kể câu chuyện phản chiếu những thay đổi trong ngành xuất bản và giải trí, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện các giá trị cũ. Đồng thời, đội ngũ phải cân nhắc trong việc hiện thực hóa hình ảnh Miranda Priestly - yếu tố quyền lực truyền thống - sao cho vừa giữ được bản sắc, vừa gần gũi hơn với nhận thức của công chúng trẻ.

The Devil Wears Prada 2 được kỳ vọng vừa tiếp nối sức hút thương hiệu, vừa tìm cách kết nối với lớp khán giả gen Z. Sự cân bằng đó sẽ quyết định liệu tác phẩm có thể vượt khỏi cái bóng của phần một, trở thành một điểm nhấn mới của văn hóa đại chúng, hay chỉ dừng ở mức khai thác hoài niệm.

