The Debate Challenge công bố kiến nghị cho vòng đấu loại

Hà NộiBan chuyên môn đưa ra 6 kiến nghị cho bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh, giúp thí sinh có thời gian nghiên cứu, tăng khả năng chiến thắng khi đấu loại.

Mang tính chất tranh biện học thuật, "The Debate Challenge 2022" đề cao nghiên cứu và bằng chứng trong lập luận của các thí sinh. Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và xây dựng hệ thống dẫn chứng trước những đề tài nóng của xã hội, ban chuyên môn đưa ra các kiến nghị thông báo trước trong vòng đấu loại.

Bảng Tiếng Việt gồm ba kiến nghị: "Chúng tôi sẽ định hướng học sinh hài lòng với kết quả học tập của bản thân thay vì thúc đẩy học sinh tiến bộ đạt thành tích cao hơn"; "Chúng tôi sẽ đánh thuế cao việc sở hữu bất động sản thứ hai trở lên"; "Chúng tôi phản đối sự phát triển của công nghệ Deepfake".

Kiến nghị thứ ba nhắc đến Deepfake - công nghệ thu thập hình ảnh khuôn mặt của một đối tượng, sau đó thay thế khuôn mặt này vào mặt của một người khác trong video. Ví dụ, Paul Walker được tái tạo trong Fast and Furious 7, video ca nhạc The Heart Part 5 của Kendrick Lamar...

Bảng Tiếng Anh, thí sinh có thể chọn các kiến nghị: TH would abolish national high school graduation exams; TH supports the permanent shift to 3-day weekends; TH opposes the development of neuralink technology.

Ban chuyên môn cũng lưu ý, những vòng đấu sử dụng kiến nghị cho trước, các đội sẽ không có thời gian 30 phút chuẩn bị đối với những kiến nghị không cho trước (impromptu). Vì vậy, các đội nên nghiên cứu và tìm kiếm dẫn chứng đắt giá để có cơ hội ghi điểm.

Theo luật, đội ủng hộ phải định nghĩa được những khái niệm trong kiến nghị. Điều này có nghĩa, khi nhận được kiến nghị, hai đội nên đặt câu hỏi: "Chúng ta sẽ tranh biện về vấn đề gì? Nếu một người có khả năng hiểu biết bình thường đọc kiến nghị này, họ sẽ nghĩ nó nói về điều gì?". Sau khi đã xác định định nghĩa, mỗi đội phải đưa ra một hệ thống lập luận, được củng cố bởi lý lẽ và dẫn chứng.

Thí sinh tại Hà Nội tham gia buổi đào tạo đầu tiên của trại hè ngày 11/7. Ảnh: Tùng Đinh

Ngày 11/7, "The Debate Challenge 2022" khai mạc vòng Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại tại Hà Nội. Vòng hai cuộc thi kéo dài đến 17/7 với các hoạt động đào tạo kỹ năng trong Trại hè tranh biện, Vòng loại bảng, Vòng loại trực tiếp.

Trong trại hè, học sinh tham gia 7 buổi đào tạo suốt 5 ngày với các chủ đề: kỹ năng nền tảng (tư duy phản biện, nghiên cứu, thuyết trình, làm việc nhóm); kỹ năng tranh biện (tranh biện, xây dựng lập luận, quy tắc ứng xử của tranh biện viên); phổ biến luật WSDC. Mỗi buổi huấn luyện, thí sinh được chia sẻ kiến thức với các chuyên gia quốc tế và thực hành nhóm, rèn luyện kỹ năng, nhận góp ý từ ban chuyên môn. Thí sinh có thể lựa chọn tham dự theo hình thức trực tiếp hoặc online.

Sau khi kết thúc trại hè là hai ngày thi đấu Vòng loại bảng. Các đội sẽ chia thành nhiều bảng đấu, tính điểm theo luật WSDC. Bốn đội đạt thành tích cao nhất sẽ tham gia Vòng loại trực tiếp. Trong Vòng loại trực tiếp, bốn đội sẽ tham gia thi đấu loại trực tiếp để giành quyền thi đấu vòng Chung kết khu vực. Đội giành vị trí vô địch khu vực sẽ bước vào vòng Chung kết toàn quốc.

Các đội thi được rèn kỹ năng nền tảng, tranh biện trước khi thi đấu chính thức. Ảnh: Tùng Đinh

Vòng chung kết diễn ra một tháng sau, vào ngày 22/8. Ở mỗi bảng đấu (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) ba đội giành điểm cao nhất sẽ thi đấu (mỗi đội ba trận), tính điểm theo luật WSDC để xác định vị trí nhất, nhì, ba toàn quốc. Giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú