Phim "The Crown" bị minh tinh Judi Dench cho rằng có xu hướng giật gân, xuyên tạc lịch sử Hoàng gia Anh.

Phim 'The Crown' của Netflix bị chỉ trích Trailer phim "The Crown" phần 5, dự kiến lên sóng Netflix vào ngày 9/11. Loạt phim do Peter Morgan lên ý tưởng. Video: Netflix Vietnam

The tờ The Guardian, Judi Dench chỉ trích The Crown xuyên tạc sự thật, yêu cầu Netflix thêm điều khoản từ chối trách nhiệm vào series phim.

Trong một lá thư gửi cho báo The Times, Dench bày tỏ lo ngại: "Nhiều người xem, đặc biệt là khán giả nước ngoài, có thể tưởng nhầm đây là một bộ phim lịch sử với các sự kiện có thật". Bà nói tiếp: "Mặc dù có tuyên bố rằng The Crown là phim hư cấu, các nhà sản xuất chương trình đã phản đối mọi lời kêu gọi thêm phần cảnh báo về nội dung ở đầu mỗi tập phim (disclaimer). Đã đến lúc Netflix phải xem xét lại".

Minh tinh Judi Dench. Ảnh: AFP

Trước đó, một số sự kiện trong phần phim thứ năm cũng bị lên án. Cựu thủ tướng Anh John Major tỏ thái độ tức giận bởi cốt truyện hư cấu, với chi tiết Thái tử Charles âm mưu lật đổ Nữ hoàng. Ông bình luận bộ phim "đầy rẫy những điều phi lý", theo Daily Mail. Ngoài ra, phim còn đề cập đến việc Nữ hoàng bất lực trong cách nuôi dạy con cái. Judi Dench nhấn mạnh: "Điều này thật bất công và tàn nhẫn với các cá nhân, gây tổn hại đến nhà nước".

Hôm 15/10, văn phòng của ông John Major tuyên bố: "Ngài John không làm việc với The Crown dưới bất kỳ hình thức nào. Ông chưa bao giờ được êkíp nhờ xác minh tính chính xác của kịch bản".

Jonny Lee Miller trong vai cựu thủ tướng Anh John Major, phim "The Crown". Ảnh: Netflix

Đáp lại những bình luận của chính trị gia đảng Bảo thủ, người phát ngôn của loạt phim cho biết: "Đây là một bộ phim truyền hình dựa trên các sự kiện lịch sử. Phần năm của loạt phim là một tác phẩm hư cấu, giúp hình dung những gì có thể đã xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín của gia đình hoàng gia, suốt một thập niên quan trọng với họ. Những điều đó đã được các nhà báo, nhà viết tiểu sử và nhà sử học xem xét kỹ lưỡng và ghi chép lại". Phim đi sâu vào những năm cuối trong cuộc hôn nhân của Công nương Diana và Thái tử Charles, những ngày cuối trước khi bà qua đời ở tuổi 36 trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997 tại Paris.

Elizabeth Debicki đóng Diana, Dominic West trong vai Charles, hai diễn viên nhí Timothee Sambor và Teddy Hawley lần lượt hóa thân Hoàng tử William và Harry. Nam diễn viên Ai Cập - Khalid Abdalla - được chọn vào vai người tình cuối cùng của Diana - Dodi Fayed, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng công nương. Vai Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Philip và Công chúa Margaret lần lượt giao cho Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville.

"The Crown" đi sâu vào những năm cuối trong cuộc hôn nhân của Công nương Diana và Thái tử Charles. Ảnh: Netflix

Judi Dench sinh ngày 9/12/1934 tại Anh, bắt đầu diễn kịch chuyên nghiệp từ năm 1957 với vở Old Vic Company. Bà được biết tới với vai Ophelia trong Hamlet, Juliet trong Romeo and Juliet và Lady Macbeth trong Macbeth. Sau đó, bà rẽ sang điện ảnh và giành giải BAFTA Diễn viên mới triển vọng nhất.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu với vai M trong loạt phim về điệp viên 007. Năm 1997, bà được đề cử giải Oscar đầu tiên - Nữ chính xuất sắc - cho vai nữ hoàng Victoria trong phim Mrs Brown. Năm 1998, bà giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Shakespeare in Love. Judi Dench còn được gọi là Bảo vật quốc gia Anh nhờ gặt hát nhiều thành tựu trong sự nghiệp sân khấu và phim ảnh.

Quế Chi