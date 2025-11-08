Thể Công tuột chiến thắng ở phút bù tại V-League

Hưng YênThể Công bị tắc đường khiến trận gặp PVF-CAND muộn một giờ đồng hồ, rồi lại bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù hiệp hai, ở vòng 11 V-League 2025-2026, tối 8/11.

Trận đấu trên sân PVF ban đầu diễn ra lúc 18h phải lùi xuống 19h. Ban tổ chức V-League buộc phải quyết định, sau khi phía Thể Công thông báo bị tắc đường.

Xe buýt chở đội Thể Công xuất phát từ 14h30 nhưng cung đường di chuyển hôm nay qua cầu Thanh Trì đông bất thường. Ngoài lý do tai nạn giao thông, lượng phương tiện cũng tăng mạnh do người dân đến theo dõi concert của ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc G-Dragon tại Vinhomes Ocean Park 3.

PVF-CAND (áo đỏ) hòa Thể Công 2-2 ở vòng 11 V-League 2025-2026, trên sân PVF, Hưng Yên ngày 8/11/2025. Ảnh: VPF

Thể Công có mặt tại sân PVF lúc 18h30 và chỉ có ít phút khởi động trước khi trận đấu bắt đầu. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến màn trình diễn đầu hiệp một của đội khách, và để thủng lưới ở phút 20.

PVF-CAND triển khai tấn công nhanh với trung vệ Nguyễn Hiểu Minh kéo bóng rồi chuyền sang trái. Bảo Long giữ bóng vài nhịp rồi chuyền ra trước vòng cấm, để Amarildo sút chân phải vào góc thấp phải mở tỷ số.

Sau 45 phút khó khăn, Thể Công bất ngờ có cơ hội gỡ hòa ở phút bù thứ tư. Alain Eyenga trượt chân tạo cơ hội cho Lucao Vinicius đặt lòng ở vòng cấm bên trái, nhưng bóng dội cột phải.

Sang hiệp hai, PVF-CAND gồng mình bảo toàn tỷ số trước sức ép lớn của đối thủ, nhưng bất lực ở phút 73. Trương Tiến Anh treo bóng từ quả phạt ở biên phải đến cột xa cho Kyle Colonna băng vào đánh đầu đập đất ghi bàn.

Tiền đạo PVF-CAND Amarildo (phải) mừng bàn thắng ở phút 20 trong trận hòa Thể Công 2-2 ở vòng 11 V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Sau đó, chủ nhà thót tim với pha ngã trong vòng cấm của Khuất Văn Khang, nhưng tiền vệ Thể Công thiếu đi độ quái khi ngã ra quá muộn. Tiếp đến là pha xoạc bóng của Nguyễn Huy Hùng trúng chân Wesley Nata ở giữa sân. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài Nguyễn Văn Phúc chỉ rút thẻ vàng cho tiền vệ chủ nhà.

Dù vậy, những nỗ lực vẫn giúp Thể Công có bàn thứ hai ở phút 80. Từ quả phạt góc biên trái, bóng bật ra tuyến hai để Khuất Văn Khang sút chân phải sát vòng cấm. Bóng xuyên qua một rừng chân găm vào góc trái khiến toàn bộ hàng thủ PVF-CAND ngỡ ngàng.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp đã ở rất gần với thầy trò Velizar Popov, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung ở phút bù thứ ba đã khiến mọi thứ tuột mất. Từ biên trái, Nguyễn Huy Hùng tạt vào giữa vòng cấm cho Hoàng Vũ Samson, vừa tì đè thắng Bùi Tiến Dũng, đệm một chạm đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Tiền đạo nhập tịch góc Nigeria vừa chạy về cột cờ góc, vừa cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt. Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1988 ở mùa giải 2025-2026, cũng là bàn thứ 224 tại V-League.

Tỷ số 2-2 giúp PVF-CAND ngắt mạch thua ba trận liền, nhưng cũng là trận thứ 10 liên tiếp chưa thắng tại V-League. Đội tạm thoát cuối bảng để vươn lên thứ 10, hơn SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa và HAGL một điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn các đối thủ một đến hai trận.

Trong khi đó, Thể Công đang đứng thứ ba với 19 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình năm điểm.

Đội hình xuất phát

PVF-CAND: Đỗ Sỹ Huy, Hiểu Minh, Bảo Long, Võ Anh Quân, Văn Dũng, Alain Eyenga, Joseph Mpande, Thanh Nhàn, Thái Bá Đạt, Trương Văn Thái Quý, Amarildo

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Phan Tuấn Tài, Đinh Viết Tú, Hữu Thắng, Văn Tú, Damian Vu, Wesley Nata, Lucao Vinicius.

Hiếu Lương