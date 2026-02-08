Thể Công thảm bại trước SLNA dù chơi hơn người

Hà NộiThể Công chơi hơn người trong khoảng 30 phút, nhưng không thể tìm bàn gỡ trước khi thua SLNA 1-4 ở vòng 13 V-League 2025-2026, tối nay.

Trước vòng 13, SLNA chưa biết thắng trên sân khách ở V-League mùa này. Nhưng trước thể Công, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã có màn trình diễn vượt xa kỳ vọng trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, Thể Công thiếu HLV Velizar Popov vì án treo giò đã không thể phản ứng kịp thời trước những biến số liên tục trong trận.

Từ quả phạt góc biên trái, bóng được tạt đến cột gần để chạm đầu ra cột xa. Justin Garcia băng vào tầm thấp đánh đầu cận thành mở tỷ số ngay phút thứ 3. Nhưng lợi thế không được giữ lâu.

Tiền đạo SLNA Michael Olaha (thứ hai từ trái sang) ghi cú đúp trên chấm phạt đền trong trận thắng Thể Công 4-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 8/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 20, Phan Tuấn Tài tạt sớm từ cánh trái đưa bóng chạm chân Michael Olaha rồi rơi vào giữa vòng cấm SLNA. Trong tình huống lộn xộn, Lucao nhanh chân sút trong vòng 5m50 đưa trận đấu về thế cân bằng. Chủ nhà cũng hai lần đưa bóng vào lưới nhờ công Paulinho ở phút thứ 8 và Lucao phút 25, nhưng lần lượt bị từ chối vì Kyle Colonna phạm lỗi với thủ môn Cao Văn Bình và Lucao việt vị.

Trước sức ép ấy, SLNA lại bất ngờ có cơ hội vượt lên ở phút 53, sau khi Kyle Colonna kéo áo Reon Moore lộ liễu trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ tay về chấm phạt đền và Michael Olaha không bỏ lỡ thời cơ.

Đến phút 68, khó khăn lớn ập đến với đội khách khi Vương Văn Huy bị truất quyền thi đấu. Trước đó, hậu vệ này đã truy cản trái phép từ phía sau, và ngăn cản một cơ hội ghi bàn của Pedro Henrique. Tuy nhiên, Thể Công không thể tận dụng để gỡ hòa trong 22 phút chính thức và 8 phút bù. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 78 nhưng Pedro đá nối dội xà ngang sau pha căng ngang của Đinh Xuân Tiến.

Hậu vệ SLNA Vương Văn Huy (áo vàng) phạm lỗi từ phía sau với Pedro Henrique và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Hoàng Huynh

Mải mê tấn công khiến Thể Công liên tục lộ ra nhiều khoảng trống sau lưng. Phút 84, Moore phá bẫy việt vị, bứt tốc vượt qua sự đeo bám của Colonna và Paulinho vào vòng cấm, trước khi bấm bóng qua thủ môn Văn Việt để ghi bàn thứ ba cho SLNA. Tỷ số 4-1 được ấn định ở phút bù thứ nhất, vẫn từ chấm phạt đền với người thực hiện là Olaha. Trước đó, tiền đạo người Nigeria bị Paulinho truy cản trái phép trong vòng cấm.

Đây là thất bại đậm nhất của Thể Công trước SLNA, kể từ khi trở lại V-League năm 2019. Ở lượt đi năm ấy, đội thua SLNA 1-3, trước khi bị phá vỡ vào tối nay.

Thất bại không khiến Thể Công mất vị trí thứ ba. Họ có 22 điểm, vẫn kém Ninh Bình 5 và Công an Hà Nội (CAHN) 7 điểm. Nhưng đội thi đấu ít hơn Ninh Bình một trận, và nhiều hơn CAHN hai trận.

Hạnh phúc hơn cả là SLNA với chiến thắng thứ ba từ đầu mùa V-League. Thầy trò HL Văn Sỹ Sơn có 13 điểm, để đứng thứ 9 và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm, dù thi đấu nhiều hơn một trận.

Ngày mai, Nam Định sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân Thiên Trường. Sau đó, V-League tạm nghỉ để đón Tết Bính Ngọ 2026. Giải sẽ trở lại vào ngày 24/2, với hai cặp đấu bù vòng 10 là Thanh Hóa – CAHN và Thể Công – Nam Định.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Đinh Viết Tú, Văn Tú, Paulinho, Wesley Nata, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Nhâm Mạnh Dũng, Lucao Vinicius

SLNA: Cao Văn Bình, Vương Văn Huy, Hoàng Văn Khánh, Justin Garcia, Xuân Bình, Trần Mạnh Quỳnh, Phan Bá Quyền, Hồ Khắc Ngọc, Ngô Văn Lương, Reon Moore, Michael Olaha.

Hiếu Lương