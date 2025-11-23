Thể Công loại đương kim vô địch CAHN ở Cup Quốc gia

Hà NộiThể Công hai lần gỡ hòa, rồi thắng Công an Hà Nội 5-4 ở loạt luân lưu tại vòng 1/8 Cup Quốc gia 2025-2026, tối 23/11.

* Ghi bàn: Văn Đô 32’, Mauk 77’ – Quang Vinh 45’+4 phản lưới, Lucao 90’+5 pen

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công và Công an Hà Nội (CAHN) hòa 2-2 sau 90 phút và phải bước vào loạt luân lưu. Các học trò của HLV Velizar Popov cho thấy bản lĩnh tốt hơn đối thủ.

Ở bốn lượt đầu, Cao Pendant Quang Vinh và Stefan Mauk hai lần thua thủ môn Nguyễn Văn Việt, sau những cú đặt lòng nhẹ và không hiểm ở lượt hai và bốn. Trong khi đó, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến của Thể Công sút thành công ở ba lượt đầu với những cú sút căng và hiểm.

Thủ môn Thể Công Nguyễn Văn Việt cản cú sút của Cao Pendant Quang Vinh ở lượt luân lưu thứ nhất, trong trận hòa Công an Hà Nội 2-2 rồi thắng luân lưu 5-4 tại vòng 1/8 Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 23/11/2025. Ảnh: Hoàng Huynh.

Đến lượt bốn, Wesley Nata sút hỏng với một cú đá căng vào góc cao, nhưng chạm mép dưới xà ngang đập xuống vạch vôi. Ban đầu trọng tài công nhận, nhưng rồi từ chối sau khi tham khảo VAR khiến các cầu thủ Thể Công mừng hụt. Đội nhà có thêm cơ hội sống sót nhưng áp lực vẫn bủa vây khiến HLV Mano Polking đi lại không ngừng, rồi nhặt cỏ ở gần khu kỹ thuật.

Lê Văn Đô níu giữ cơ hội với pha chạy đà và dứt điểm bình tĩnh đánh lừa Văn Việt ở lượt năm. Tuy nhiên, không có bất ngờ xảy ra khi chân sút phạt đền uy tín của Thể Công lần thứ hai đánh bại Nguyễn Filip từ chấm 11 m trong trận đấu.

Các cầu thủ Thể Công chạy ùa vào sân ôm nhau ăn mừng. Lucao thì nhấc bổng thủ môn Nguyễn Văn Việt vừa có màn bắt luân lưu tốt. Phía CAHN chứng kiến một số cầu thủ gục đầu xuống sân thất vọng.

Đây là trận thua luân lưu thứ hai của CAHN dưới thời HLV Polking, sau lượt về chung kết Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025 trước CLB Thái Lan Buriram United. Ở mọi đội bóng chuyên nghiệp, HLV Polking cũng nối dài mạch không thắng khi phải vào loạt luân lưu, lên 9 trận.

Trước loạt luân lưu, CAHN và Thể Công rượt đuổi hấp dẫn trong thời gian chính thức. Phút 16, Lucao cướp được bóng từ Leo Artur rồi băng vào vòng cấm CAHN. Anh lừa qua Nguyễn Filip nhưng cú sút bị Adou Leygley Minh chặn trước vạch vôi. Wesley Nata ập vào đá bồi lỡ trớn giúp Filip lao đến ôm trọn bóng.

Ba phút sau, Thể Công thót tim khi Nguyễn Đình Bắc đệm bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau 10 phút tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo CAHN đã việt vị. Nhưng CAHN không phải tiếc nuối lâu. Phút 32, Leo Artur khuấy đảo hàng thủ Thể Công trong vòng cấm để Lê Văn Đô đệm bóng mở tỷ số.

Tiền vệ Công an Hà Nội Lê Văn Đô (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Stefan Mauk ở phút 77. Ảnh: Hoàng Huynh.

Tỷ số 1-1 được xác lập ở phút bù thứ tư từ quả phạt góc biên trái. Trương Tiến Anh treo bóng đến cột xa cho Wesley đánh đầu. Cao Pendant Quang Vinh giật mình phá bóng về lưới nhà.

Sang hiệp hai, các thành viên CAHN ôm đầu nuối tiếc khi Adou Minh đệm bóng ra ngoài ở cự ly 4 m dù trước mặt là gôn trống. Đến phút 77, CAHN mới dẫn 2-1 nhờ cú đệm cận thành từ Mauk sau đường căng ngang của Rogerio Alves.

Tuy nhiên, biến số xảy ra ở phút 80 khi Khuất Văn Khang có cơ hội băng vào vòng cấm đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, anh bị vấp chân trụ và ngã ra trước vạch 16m50. Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài Lê Vũ Linh xác định đầu gối của Trần Đình Trọng đã chạm vào bàn chân Khang, từ đó vấp vào chân trụ. Trọng tài cho rằng đây là pha phạm lỗi ngăn cơ hội ghi bàn rõ rệt nên rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ sinh năm 1997.

Trọng tài Lê Vũ Linh (áo xanh) rút thẻ đỏ trực tiếp cho Trần Đình Trọng (áo đỏ giữa) ở phút 83. Ảnh: Hoàng Huynh.

Đến phút 88, Đặng Văn Trâm và Nguyễn Quang Hải va chạm trước vòng cấm, rồi ngã ra và ôm đầu nhưng trọng tài không cắt còi. Thể Công tiếp tục triển khai tấn công để Văn Khang dẫn bóng vào vòng cấm và bị Hugo Gomes truy cản. Ban đầu, trọng tài Vũ Linh cho rằng Văn Khang ngã vờ nên phạt thẻ vàng cảnh cáo, còn các cầu thủ CAHN quây lấy tiền vệ Thể Công phản ứng. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại video, ông Linh xác định đó là pha phạm lỗi. Văn Khang được xóa thẻ vàng để trao cho Gomes, còn Thể Công được hưởng phạt đền. Lucao sút vào góc phải đánh lừa Nguyễn Filip gỡ hòa.

Sau khi thua ở loạt luân lưu, CAHN chính thức trở thành cựu vương tại Cup Quốc gia. Đội sẽ vào tứ kết gặp đội hạng Nhất Bắc Ninh.

Trên sân Lạch Tray, CLB Ninh Bình ngược dòng thắng Hải Phòng 2-1, sau khi trận đấu bị hoãn một tiếng từ 18h xuống 19h vì sự cố điện chiếu sáng. Đối thủ của thầy trò Gerard Albadalejo sẽ là đội thắng trong cặp PVF-CAND đấu HAGL, diễn ra muộn nhất vào ngày 28/1/2026.

Hai cặp tứ kết Cup Quốc gia còn lại được xác định là Công an TP HCM gặp Đồng Nai và Đà Nẵng đấu Nam Định.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Leygley Minh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Stefan Mauk, Leo Artur, Rogerio Alves, Đình Bắc

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Bùi Tiến Dũng, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Văn Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Khuất Văn Khang, Wesley Nata, Lucao Vinicius.

Hiếu Lương