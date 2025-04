Thể Công không được dùng phòng thay đồ của Công an Hà Nội ở sân Hàng Đẫy

Hà NộiThể Công mượn tạm sân Hàng Đẫy đá V-League, nhưng không được sử dụng một số hạng mục do CLB Công an Hà Nội đầu tư nâng cấp.

Chiều 24/4, giám sát và Ban tổ chức V-League làm thủ tục theo quy định là kiểm tra sân Hàng Đẫy trước trận Thể Công gặp SLNA ở vòng 20 chiều thứ Sáu. Tuy nhiên, một phòng thay đồ bị khóa, màn hình led hiện tỷ số và dàn đèn mới ở tầng hai khán đài A và B không được bật.

Phòng thay đồ trên do CLB Công an Hà Nội (CAHN) đầu tư nâng cấp để phục vụ các trận sân nhà. Phòng thay đồ còn lại do Hà Nội FC cải tạo. Trước mùa này, CAHN và Hà Nội FC còn lắp đặt thêm dàn đèn khán đài A và B, để tăng chất lượng ánh sáng. Tuy nhiên, sân Hàng Đẫy vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phòng thay đồ của CLB Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy. Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Theo nguồn tin của VnExpress, CAHN không mở các hạng mục này cho giám sát kiểm tra với lý do đang cải tạo. Điều này dẫn đến Thể Công phải gấp rút mượn một phòng chức năng khác tại sân để cải tạo làm phòng thay đồ, và thuê một màn hình led. Trong khi đó, dàn đèn ở bốn góc sân dự kiến vẫn có thể đảm bảo việc tổ chức trận đấu.

Trước mùa này, Thể Công phải rời sân Hàng Đẫy do vướng quy định của LĐBĐ châu Á (AFC) yêu cầu mỗi sân chỉ được tối đa hai đội sử dụng. Điều này buộc họ phải chọn Mỹ Đình làm sân nhà. Tuy nhiên, trường hợp sân Mỹ Đình tổ chức sự kiện khác, Thể Công phải tính đến tìm sân phụ thay thế.

Từ cuối tháng 4 đến tháng 5, sân Mỹ Đình được sử dụng để tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều này buộc Thể Công phải thi đấu sân khác ở vòng 20 (25/4), vòng 21 (2/5) và vòng 24 (23/5). Cuối cùng, họ chọn thuê sân Hàng Đẫy. AFC sẽ không xử phạt trường hợp này do việc sử dụng của Thể Công chỉ là tạm thời.

Ngày 17/4, Thể Công nhận văn bản đồng ý cho tổ chức ba trận đấu tại sân Hàng Đẫy, từ đơn vị quản lý sân là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Ban tổ chức V-League là công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Tuy nhiên, ngày 20/4, CAHN gửi công văn đề nghị Thể Công không sử dụng sân Hàng Đẫy mà tìm sân khác. Lý do được đưa ra là lo ngại mặt sân không đảm bảo chất lượng trước trận lượt về bán kết Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025, giữa CAHN và PSM Makassar vào ngày 30/4.

Ngoài trận Thể Công – SLNA ngày 25/4, sân Hàng Đẫy còn tổ chức trận Hà Nội FC gặp Quảng Nam ngày 27/4. CAHN cũng lấy thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết từ ngày 25/4 đến 30/4 có thể mưa lớn, dẫn đến lo ngại mặt sân Hàng Đẫy tiếp tục bị ảnh hưởng.

CAHN cho biết vào tháng 2, giám sát LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã đánh giá mặt sân Hàng Đẫy không đảm bảo chất lượng do thời tiết. Vì vậy, AFF có thể không cho phép CAHN tổ chức trận gặp PSM Makassar tại sân Hàng Đẫy khi kiểm tra vào ngày 28/4. "CLB sẽ không đủ thời gian khắc phục, hoặc phạt CLB do không đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất", văn bản của CAHN có đoạn. "CAHN đăng ký sân phụ là Mỹ Đình, nhưng sân này hiện nay cũng không đảm bảo chất lượng mặt sân".

Đến ngày 21/4, Thể Công có văn bản phúc đáp CAHN. Họ cũng mong nhận được chia sẻ từ CAHN. "Chúng tôi không thể tìm được phương án sân thay thế như đề nghị của CLB", văn bản của Thể Công có đoạn.

Thể Công cho biết kế hoạch thuê tạm thời sân Hàng Đẫy đã được Sở VH&TT Hà Nội cùng Ban tổ chức V-League chấp thuận. Bên cạnh đó, việc thay đổi quá gấp gáp trong khi đội khách SLNA đã có phương án di chuyển, thuê khách sạn.

Thể Công đề xuất phương án hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân. Theo đó, họ và SLNA sẽ không tập thử sân vào ngày 24/4 mà chỉ thi đấu ngày 25/4.

Minh Khuê