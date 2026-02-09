Thể Công bức xúc vì mất bàn thắng và phạt đền ở trận thua SLNA

Hà NộiHai tình huống gây tranh cãi diễn ra trong hiệp một trận Thể Công thua SLNA 1-4 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy tối 8/2.

Phút 25, khi tỷ số là 1-1, Phan Tuấn Tài có pha chuyền ra sau hàng thủ SLNA, để Lucao Vinicius băng vào vòng cấm dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Đoàn Quốc Huy phất cờ báo việt vị.

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau khi tham khảo từ tổ VAR, gồm ông Mai Xuân Hùng và Bùi Trung Dũng, cũng giơ tay báo hiệu việt vị. Tuy nhiên, khi xem lại video quay chậm, Lucao dường như vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của SLNA là số 2 Vương Văn Huy.

Tình huống tiền đạo Thể Công Lucao Vinicius bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị trong trận thua SLNA 1-4 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 8/2/2026.

Đến phút 36, Vương Văn Huy tiếp tục có va chạm từ phía sau với Lucao khi tranh chấp bóng bổng. Trước đó, chủ nhà phối hợp ở biên trái để Nhâm Mạnh Dũng bấm bóng vào giữa vòng cấm cho Lucao. Thể Công đòi phạt đền ở tình huống này. Trọng tài Viết Duẩn lắng nghe VAR khoảng một phút, trước khi quyết định không có lỗi.

Tình huống hậu vệ SLNA Vương Văn Huy Lucao va chạm với Lucao Vinicius trong pha tranh chấp bóng bổng.

Ở trận này, HLV Velizar Popov bị cấm chỉ đạo do đã nhận 3 thẻ vàng trước đó. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển tạm quyền và đã thể hiện bức xúc sau trận. "Trọng tài kiểm tra VAR ở tình huống Lucao việt vị, nhưng thực tế hậu vệ đối phương còn đứng dưới 2 m. Chúng tôi không hiểu", ông Biển nói rồi rời phòng họp báo ngay lập tức chỉ sau câu hỏi đầu tiên.

Cựu tuyển thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện bức xúc trên trang Facebook cá nhân. "Tôi thật sự nghi ngờ về chuyên môn của tổ trọng tài trong trận đấu hôm nay (1 bàn thắng, 1 phạt đền)", ông Biển viết.

Sang hiệp hai, Thể Công thủng lưới thêm ba bàn, trong đó Michael Olaha ghi cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 55 và bù thứ nhất. Trọng tài đều có lý khi thổi phạt đền ở hai tình huống. Đầu tiên là Kyle Colonna kéo áo Reon Moore, sau đó Đinh Viết Tú ngáng chân Olaha trong vòng cấm. Bàn còn lại thuộc về Moore sau pha dốc bóng tốc độ phản công ở phút 84.

Thể Công cũng được chơi hơn người từ phút 68 khi Vương Văn Huy bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ SLNA phạm lỗi từ phía sau với Pedro Henrique sát vòng cấm, ngăn cản tiền đạo này có cơ hội ghi bàn khi đối mặt thủ môn Cao Văn Bình. Tuy nhiên, chủ nhà đã không

Thể Công thảm bại trước SLNA dù chơi hơn người Diễn biến chính trận Thể Công thua SLNA 1-4 ở vòng 13 V-League 2025-2026.

Đây là thất bại đậm nhất của Thể Công trước SLNA, kể từ khi trở lại V-League năm 2019. Ở lượt đi năm ấy, đội thua SLNA 1-3, trước khi bị phá vỡ vào tối nay.

Thất bại không khiến Thể Công mất vị trí thứ ba. Họ có 22 điểm, vẫn kém Ninh Bình 5 và Công an Hà Nội (CAHN) 7 điểm. Nhưng đội thi đấu ít hơn Ninh Bình một trận, và nhiều hơn CAHN hai trận.

Trong khi đó, trận thắng thứ ba giúp SLNA có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Thầy trò HL Văn Sỹ Sơn có 13 điểm, để đứng thứ 9 và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm, dù thi đấu nhiều hơn một trận.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn (áo xanh lam) bắt chính trận Thể Công thua SLNA 1-4. Ảnh: Hoàng Huynh

Theo nguồn tin của VnExpress, Thể Công sẽ có văn bản gửi LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức V-League là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), để đề nghị xem xét lại công tác trọng tài ở trận thua SLNA tại vòng 13.

Từ đầu mùa 2025-2026, các trọng tài V-League rất ít mắc sai lầm khiến các đội bức xúc. Sự việc gây ồn ào nhất là khi HLV Albadalejo của Ninh Bình tố trọng tài xử ép trong trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12. Tuy nhiên, trọng tài người Malaysia Razlan Joffri được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, còn ông Albadalejo bị cấm chỉ đạo hai trận vì phát ngôn quá mức gây ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu.

Hiếu Lương