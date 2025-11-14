'Thẻ chống thất lạc' gieo rắc nỗi sợ ở Nhật

Khi mang ôtô đi bảo dưỡng, một phụ nữ ở Bungo-Ōno, tỉnh Oita giật mình khi thợ máy phát hiện thiết bị định vị dưới gầm xe, âm thầm ghi lại mọi di chuyển của cô.

Cảnh sát xác định thủ phạm là người đàn ông 49 tuổi, từng bị cảnh cáo tháng 9/2024 vì theo dõi nạn nhân. Dù cam kết "không tái phạm", người này vẫn gắn thiết bị lên xe cô từ tháng 10/2024.

Một tháng sau, tại thành phố Matsuyama, một phụ nữ khác cũng bàng hoàng khi biết bị đồng nghiệp nam 60 tuổi theo dõi mọi đường đi nước bước suốt hai tháng, cũng bằng thiết bị GPS gắn trộm.

Những thiết bị dùng để gắn nên cặp sách, thú bông, chìa khóa được sử dụng trái phép để theo dõi. Nhiều thiết bị có cả chức năng ghi âm, ghi hình. Ảnh: Fnn

Thủ phạm gây ra nỗi sợ của họ là "thẻ chống thất lạc" (thiết bị hoạt động giống như AirTag). Các thiết bị này được bán rộng rãi từ năm 2021 với giá chỉ 2.000-3.000 yen (vài trăm nghìn đồng), vốn để tìm chìa khóa, ví tiền nay lại thành công cụ cho kẻ rình rập.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản năm ngoái tiếp nhận gần 20.000 yêu cầu điều tra liên quan đến theo dõi. Gần 2.500 lệnh cấm đã được ban hành, tăng khoảng 500 so với năm trước và là con số cao nhất từ trước đến nay. Hơn 86% nạn nhân là phụ nữ, chủ yếu ở độ tuổi 20-30.

Số vụ bắt giữ vì vi phạm Đạo luật phòng chống rình rập cũng đạt kỷ lục 1.350 vụ. Đáng chú ý, số vụ tư vấn liên quan đến theo dõi bằng thẻ chống thất lạc tăng mạnh từ 113 vụ (năm 2022) lên 370 vụ (năm 2024). Tính đến tháng 9/2025, con số này đã vượt tổng cả năm 2024.

Một lỗ hổng pháp lý là nguyên nhân khiến cảnh sát gặp khó. Luật sửa đổi năm 2021 cấm dùng thiết bị GPS chuyên dụng để theo dõi, nhưng lại bỏ sót các loại "thẻ chống thất lạc".

Một người phụ nữ đã bị sát hại lúc 10h sáng ngày 5/5/2025 ở ga Daishi ở phường Kawasaki, thành phố Kawasaki, sau nhiều lần cô báo cảnh sát bị bạn trai cũ theo dõi. Ảnh: Arisa Inaba

Trước thực trạng này, ngày 11/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo sửa đổi luật, cấm hoàn toàn việc gắn trái phép "thẻ chống thất lạc" để thu thập vị trí của người khác.

Sự thay đổi này được thúc đẩy một phần bởi vụ án đau lòng hồi tháng 5/2025, khi một nữ sinh 20 tuổi ở Kawasaki bị bạn trai cũ sát hại dù đã nhiều lần báo cảnh sát.

Theo luật mới, cảnh sát được quyền ra văn bản cảnh cáo kẻ tình nghi ngay lập tức, không cần chờ đơn tố cáo chính thức từ nạn nhân, nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang.

Dự thảo cũng cho phép cảnh sát yêu cầu các công ty thám tử không cung cấp thông tin cá nhân cho kẻ bị nghi ngờ có hành vi theo dõi. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích bảo vệ nhân viên bằng cách cho phép họ làm việc từ xa hoặc ẩn danh tính trên website.

Bảo Nhiên (Theo Asahi/Nikkei)