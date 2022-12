The Body Shop ra mắt cửa hàng bền vững tại Việt Nam

The Body Shop thành lập năm 1976 tại Anh, thuộc tập đoàn mỹ phẩm đa kênh và đa thương hiệu Natura &Co. Thương hiệu mỹ phẩm này đã đạt chứng nhận B Corp.

Trong suốt quá trình hoạt động, The Body Shop đặt mục tiêu là nơi mang đến những sản phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp chất lượng có thành phần từ thiên nhiên và được sản xuất bền vững. Hiện tại, The Body Shop đã có khoảng 3.000 cửa hàng tại hơn 70 quốc gia.

Năm 2009, The Body Shop bắt đầu hoạt động tại Việt Nam. Cho đến nay, thương hiệu này đã mở rộng 38 cửa hàng trên toàn quốc.

