The Body Shop kinh doanh ra sao ở Việt Nam

The Body Shop Việt Nam do Tập đoàn InNature Berhad (Malaysia) kinh doanh nhượng quyền, lợi nhuận đi lùi ba năm liên tiếp và lần đầu báo lỗ vào 2023.

Tuần trước, hãng mỹ phẩm gần 50 năm tuổi The Body Shop nộp đơn phá sản chi nhánh tại Mỹ. Hoạt động kinh doanh của thương hiệu này tại quê nhà - Anh, Canada hay Australia cũng liên tục thu hẹp.

Trước thông tin trên, The Body Shop Việt Nam khẳng định không bị ảnh hưởng. Tại Việt Nam, hãng mỹ phẩm này do Tập đoàn InNature Berhad (Malaysia) điều hành dưới hình thức đối tác nhượng quyền, tương tự như hai thị trường Malaysia và Campuchia.

Cửa hàng đầu tiên của hãng mỹ phẩm Anh được đặt tại TP HCM vào 2009. Sau 15 năm, hãng này hiện sở hữu 41 điểm bán và được vận hành bởi Công ty TNHH The Body Shop Việt Nam, do InNature Berhad sở hữu 100% vốn.

Giống nhiều thương hiệu bán lẻ khác, hoạt động kinh doanh của The Body Shop Việt Nam khá "sáng" ở giai đoạn trước dịch Covid-19. Khi đó, doanh thu chuỗi này tăng liên tục, từ hơn 112 tỷ đồng vào năm 2018 lên hơn 162 tỷ hai năm sau đó. Giai đoạn này, thị trường Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu với tỷ lệ tăng kép hằng năm trên 20%, mạnh hơn kết quả hợp nhất của tập đoàn sở hữu - InNature Berhad (âm 8,8%).

Lợi nhuận có xu hướng tăng, nhưng không đều. Lãi sau thuế năm 2019 đạt 23 tỷ đồng, tăng 65%. Sang năm 2020, con số này giảm 14% nhưng mức độ đi lùi vẫn chậm hơn mức sụt trên 39% của InNature Berhad.

Nhìn chung, đây là giai đoạn hoạt động tốt của The Body Shop Việt Nam, khi chiếm 20% kết quả kinh doanh của InNature Berhad vào 2020.

Bên ngoài một cửa hàng The Body Shop tại TP Thủ Đức (TP HCM), tháng 12/2023. Ảnh: The Body Shop Việt Nam

Từ 2021, chuỗi này "thấm đòn" Covid-19. Trong khi doanh thu giảm 18%, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng một phần ba so với 2020. Doanh thu đi lùi song song với tập đoàn, nhưng tốc độ thâm hụt lợi nhuận mạnh hơn gấp đôi.

Khoản thu của hãng tăng lại vào 2022, trên 12%, song chưa phục hồi ngang mức trước dịch. Thêm vào đó, lợi nhuận tiếp tục giảm.

2023 - năm đầu tiên The Body Shop Việt Nam báo lỗ, âm hơn 5 tỷ đồng, còn doanh thu về gần 136 tỷ. Việt Nam là thị trường duy nhất InNature Berhad kinh doanh dưới giá vốn, trong khi mức lãi tại Malaysia và Campuchia vẫn giữ số dương, dù giảm.

InNature Berhad cho biết năm ngoái tập đoàn này giảm hơn 9% doanh thu do đối mặt nhiều thách thức trên thị trường bán lẻ. Chi phí hoạt động tăng ở ba quốc gia, khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 45%.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của The Body Shop tại Việt Nam và hai thị trường Đông Nam Á vẫn sáng màu hơn ở châu Âu - Mỹ. Thách thức tài chính kéo dài, cùng môi trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh khiến hãng mỹ phẩm này gặp khó. Tháng 11 năm ngoái, thương hiệu này phải đổi chủ lần thứ ba do khó khăn về lợi nhuận, định giá giảm bốn lần so với năm 2007, về còn 260 triệu USD. Tháng trước, The Body Shop tại Anh thông báo mất khả năng thanh toán và bắt buộc tái cơ cấu.

Tại Việt Nam, InNature Berhad cho biết vẫn mở rộng mạng lưới The Body Shop ở khu vực trung tâm TP HCM và Hà Nội. Song song đó, chuỗi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh trực tuyến, đặc biệt thông qua mạng xã hội.

Khi nói về kế hoạch năm nay, ban lãnh đạo InNature Berhad tin hãng có thể vượt qua khó khăn tại thị trường Đông Nam Á, dù tình hình kinh tế và địa chính trị vẫn tiếp tục bất ổn. Tập đoàn này cho biết đã nhận được sự đảm bảo từ người đứng đầu thương hiệu The Body Shop trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh, dù họ đang tái cơ cấu ở Anh.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt hơn năm nay, dù hiệu quả theo quý còn biến động", báo cáo tài chính 2023 của InNature Berhad nêu.

Tất Đạt