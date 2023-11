The Bluffs Grand Ho Tram nhận giải sân golf tốt nhất châu Á 2023

Bà Rịa - Vũng TàuSân golf của The Grand Ho Tram vừa được World Luxury Travel Awards công nhận là một trong 10 sân golf tốt nhất châu Á, đứng thứ 65/100 thế giới.

The Bluffs Grand Ho Tram nhận được sự đánh giá cao của các giải thưởng quốc tế nhờ cơ sở vật chất và tiện ích vượt trội. Nơi đây còn sở hữu chuỗi dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao gồm khách sạn, nhà hàng... Theo đó, trong năm 2023, ngoài giải thưởng từ World Luxury Travel Awards, The Bluffs còn đạt được các giải thưởng: sân golf tốt nhất Việt Nam do World Golf Awards bình chọn, địa điểm golf sang trọng nhất Việt Nam của World Luxury Lifestyle Awards.

Là một phần của khu phức hợp The Grand Ho Tram, sân golf The Bluffs mang đến trải nghiệm sang trọng cho du khách tới đây. Ảnh: The Grand Ho Tram

"Các giải thưởng là minh chứng cho nhiệt huyết và cống hiến của toàn thể đội ngũ The Bluffs Grand Ho Tram. Trong đó, giải sân golf tốt nhất châu Á 2023 một lần nữa nhấn mạnh sứ mệnh của chúng tôi trong việc cung cấp điểm đến đẳng cấp thế giới cho những người đam mê golf và khách hạng sang. Đồng thời, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển và thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành," ông Ian Cording, Tổng Giám đốc The Bluffs Grand Ho Tram chia sẻ.

Cũng theo vị Tổng Giám đốc, việc giành được những giải thưởng quốc tế không chỉ mang lại sự tự tin, còn là động lực để The Bluffs duy trì trải nghiệm chơi golf ở mức cao nhất cho tất cả golfer.

Danh hiệu Sân golf tốt nhất châu Á được thẩm định bởi hội đồng chuyên môn toàn cầu và bình chọn bởi hàng nghìn khách du lịch quốc tế. Đây là lần thứ 2 The Bluffs nhận giải thưởng từ World Luxury Travel Awards. Sân golf này trải dài trên diện tích 51 ha, thường xuyên được chọn lựa để tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp.

Sân có 18 hố, được thiết kế theo dạng links dựa trên địa hình tự nhiên của những cồn cát gợn sóng nằm cạnh bờ biển. Khu vực trống được tận dụng tối đa, các hố đan xen với rừng tự nhiên và các bẫy cạn. Điểm cao nhất của The Bluffs có sức gió mạnh, địa hình quanh co, đem tới cảm giác thách thức với golfer tham gia các giải đấu tại đây.

Sức hút của The Bluffs còn đến từ tổ hợp tiện ích ba tầng Clubhouse mang đến nhiều trải nghiệm cho golfer nhà hàng 5 sao Infinity, phòng họp cao cấp, khu mua sắm vật dụng golf và phòng rượu.

World Luxury Travel Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong ngành du lịch được tổ chức thường niên kể từ năm 2019 đến nay, nhằm tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Sự kiện có hơn 150 hạng mục trao giải khác nhau.

