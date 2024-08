Từ mảnh ruộng cha mẹ để lại, ông Hùng (huyện Vị Thuỷ) tích góp mua thêm ít đất, tăng diện tích trồng lúa lên 0,8 ha, nhưng càng làm, lợi nhuận càng co lại. Giai đoạn giá lúa lên cao, mỗi 1.000 m2, ông cũng chỉ lời chưa tới 2 triệu đồng.

Ông Hùng nhẩm tính, vụ hè thu vừa rồi, ông bỏ chi phí nhiều hơn 15% vụ đông xuân, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, phải tăng bơm nước vào đồng, thêm phân bón, thuốc trừ sâu. Cả nhà sáu người làm trong 3 tháng thu lời gần 20 triệu đồng, tức mỗi người chỉ được 1,1 triệu mỗi tháng - dưới mức chuẩn nghèo nông thôn. Chưa kể, do thiếu vốn, ông mua chịu vật tư với giá cao hơn 15-20% so với mức giá thanh toán ngay. Nợ mới dồn nợ cũ, đến nay đã lên 40 triệu.

Ông Hùng thuộc nhóm có diện tích đất sản xuất nông nghiệp cao hơn bình quân - 0,67 ha/hộ, theo kết quả kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần gần nhất năm 2019. Thế nhưng, quy mô đó vẫn chưa cho thu nhập đủ sống khi chi phí sản xuất năm sau cao hơn năm trước.

Không thể trông cậy vào ba vụ lúa mỗi năm, ông Hùng quyết định đa dạng nguồn thu nhập bằng cách nuôi thêm vịt chạy đồng, rồi bán trứng, nuôi ba ba, trồng dừa. Nhưng nhiều năm qua, tiền đó chỉ đủ đắp vào những vụ lúa thất thu.