The Aston Luxury Residence đón khách tham quan căn hộ mẫu

Nhà mẫu dự án sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm và cảm nhận một cách trực quan, đã sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan.

Được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi, dự án The Aston Luxury Residence được xây dựng trên quỹ đất hơn 11.000 m2 với quy mô gồm 3 block The Sol - The Sea - The Sand cao từ 24 đến 27 tầng và 1.341 căn hộ biển hạng sang sở hữu lâu dài.

Căn hộ mẫu The Aston Luxury Residence. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm của khách hàng, căn hộ mẫu The Aston Luxury Residence đã mở cửa tham quan. Tọa lạc tại tầng 11 tòa nhà Gold Coast - số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, vị trí căn hộ mẫu nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện cho khách hàng.

Nhằm mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cho khách quan, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với nhiều đơn vị uy tín để triển khai thực hiện khu căn hộ mẫu. Theo đó, căn hộ do DKO - thương hiệu của Australia thiết kế nội thất và Boho đảm nhận phần thi công.

Nội thất căn hộ mẫu được thực hiện đúng với tiêu chuẩn bàn giao căn hộ thực tế cho khách hàng. Trong đó, thiết bị vệ sinh phòng tắm được cung cấp bởi Kohler - thương hiệu vệ sinh cao cấp đến từ Mỹ. Sàn căn hộ sử dụng vật liệu gạch Porcelain bóng kính và gạch lát sàn chóng trượt, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa an toàn khi di chuyển. Tường căn hộ được sơn nước 2 lớp hoàn thiện, sử dụng các thương hiệu Nero, Jotun, Nippon... Vấn đề an ninh đảm bảo tối ưu nhờ cửa chính khóa kỹ thuật số thông minh cùng thiết bị video call hiện đại.

Thiết bị vệ sinh trong khu căn hộ mẫu. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Khu căn hộ mẫu The Aston Luxury Residence bao gồm căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ (sky villa) diện tích từ 55m2 đến 110m2. Các phòng chức năng được bố trí khoa học, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng của các thế hệ trong gia đình.

Các căn hộ đều mang phong cách sang trọng, tối ưu công năng và tầm nhìn "kề sông, cận biển" độc đáo. Điểm nhấn là cửa ra ban công lớn và cửa sổ rộng thoáng giúp đón tối đa ánh sáng, nắng, gió tự nhiên, đảm bảo không khí luôn lưu thông và thoáng mát.

Nội thất khu căn hộ mẫu theo phong cách sang trọng. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Tại sảnh đón căn hộ mẫu, dự án bố trí sa bàn 3D với thiết kế tinh xảo và sắc nét để khách hàng có thể cảm nhận rõ hơn về quy mô của dự án, sự bố trí của các khu tiện ích và cảnh quan trong đô thị. Bên cạnh đó, màn hình Led trình chiếu các clip về thị trường, phối cảnh, tiến độ dự án... sẽ mang đến những trải nghiệm chân thực cho khách hàng.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, điểm mạnh khi đầu tư vào căn hộ hạng sang The Aston Luxury Residence là tiềm năng sinh lời hấp dẫn với tài sản mang tính kế thừa bền vững nhờ pháp lý sở hữu lâu dài. Vị trí dự án nằm khu vực trung tâm, giáp biển, trên cung đường Trần Phú quy tụ hàng loạt khách sạn nổi tiếng.

Chủ đầu tư cũng tung ra nhiều chính sách trong dịp mở cửa đón khách tham quan căn hộ mẫu. Theo đó, chỉ cần thanh toán 7% đợt đầu tiên và thanh toán 25% đến khi nhận nhà cùng vơ hội nhận gói bảo hiểm "An tâm đầu tư bảo vệ lợi nhuận" trị giá đến 350 triệu đồng, chính sách hỗ trợ khai thác cho thuê và nhiều chương trình khác.

Yên Chi