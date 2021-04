The Aston đón đầu định hướng phát triển kinh tế đêm Nha Trang

Dự án The Aston sở hữu lợi thế vị trí thu hút du khách từ tuyến phố chợ đêm Nha Trang, tạo kỳ vọng nâng tầm giá trị sản phẩm trong tương lai.

Cuối năm 2020, Khánh Hòa đã lập đề án phát triển kinh tế đêm với trọng điểm địa bàn là TP Nha Trang. Theo đó, thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm được kéo dài từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Đề án kỳ vọng tận dụng tối đa cơ hội nâng cao thu nhập, phát triển đời sống người dân, nâng tầm phát triển thành phố du lịch Nha Trang.

Nằm trong định hướng chung đó, mới đây UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng tuyến phố mua sắm, ẩm thực, giải trí dài 18 km dọc bờ biển Nha Trang theo đề xuất của Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Khu vực này sẽ triển khai kết hợp các sự kiện văn hóa, văn nghệ, ẩm thực... Dự kiến, tháng 6 năm nay, mô hình tuyến phố sẽ bắt đầu hoạt động xuyên đêm với tâm điểm triển khai ở các bãi biển xung quanh cung đường Trần Phú, Xóm Cồn. Như vậy, sắp tới đây, du khách đến Nha Trang sẽ có thêm nhiều điểm vui chơi về đêm, trải nghiệm trọn vẹn không khí lễ hội văn hóa địa phương.

Trước khi Covid-19 bùng phát, Khánh Hòa đạt hơn 7,2 triệu lượt khách năm 2019, trong đó có gần 3,6 triệu lượt khách quốc tế. Năm qua, dù dịch bệnh nhưng tính đến tháng 11/2020, toàn tỉnh đón hơn 1,17 triệu lượt khách (hơn 433.100 lượt khách quốc tế) bằng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu du lịch hơn 6.700 tỷ đồng. Như vậy, Nha Trang vẫn luôn là điểm đến du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong nước và ngoài nước.

Với những lợi thế đó, Nha Trang đang ngày càng nâng tầm trong phát triển du lịch và trở thành một địa chỉ thu hút các ông lớn bất động sản, chuyên gia nước ngoài, người lao động về sinh sống, an cư, nghỉ dưỡng, sở hữu ngôi nhà thứ 2... Đó là điều kiện giúp thị trường bất động sản Nha Trang ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu nhà ở, nghỉ dưỡng, đầu tư của người dân, chuyên gia, nhà đầu tư...

Đón đầu tiềm năng sinh lời của bất động sản Nha Trang khi kinh tế đêm được khai thác tối đa, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dự án The Aston do Tập đoàn Danh Khôi phát triển. Tọa lạc ngay trên cung đường Trần Phú, cùng cung đường nối với khu phố đêm thương mại 18km được UBND Khánh Hòa phê duyệt triển khai tổ chức ẩm thực, giải trí, văn hóa đêm từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau, The Aston được đánh giá có vị trí vàng khi có thể mua để ở, đầu tư sinh lời hay thu hút khách thuê.

Phối cảnh tổng thể dự án The Aston. Ảnh phối cảnh: Danh Khôi.

The Aston tiếp giáp 100 m mặt tiền biển, 250 m mặt tiền sông có tầm nhìn khoáng đạt, biến nơi đây cũng có thể trở thành một điểm triển khai phố đêm khi đề án phát triển kinh tế đêm được thông qua. Từ The Aston cư dân dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trong nội thành, các khu phố ẩm thực, biểu tượng văn hóa... của thành phố.

"Chúng tôi muốn mang đến một mô hình kinh tế đêm được triển khai ngay trong The Aston vì thế ngoài vị trí hiếm có, dự án được chăm chút kỹ lưỡng về thiết kế, các tiện ích phù hợp để nhà đầu tư khi xuống tiền sẽ chia sẻ tầm nhìn này với đơn vị phát triển", đại diện nhà phát triển Danh Khôi cho biết.

Mỹ Dung