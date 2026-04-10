The Aspira tung chính sách ân hạn gốc đến 6 năm

Căn hộ The Aspira áp dụng chính sách thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, có thể vay 80% giá trị, hỗ trợ lãi 24 tháng, ân hạn gốc đến 6 năm.

Sai Gon High Rise - đơn vị phát triển dự án The Aspira, thông tin sẽ cất nóc khu căn hộ vào ngày 10/4, vượt tiến độ đến 30 ngày và dự kiến bàn giao vào quý II/2027. DKRA Vega, thành viên DKRA Realty - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, tung chính sách thanh toán ưu đãi cho khu căn hộ.

Theo đơn vị, thông thường, các chính sách ưu đãi thường xoay quanh ba cột mốc: giai đoạn khởi động có mức ưu đãi cao; giai đoạn cất nóc - hoàn thiện nằm trong "vùng an toàn" nên tiến độ thanh toán dày hơn, ưu đãi bị thu hẹp; thời điểm bàn giao, phần lớn ưu đãi sẽ kết thúc.

The Aspira đã xây đến tầng 30, dự kiến cất nóc vào tháng 4/2026, vượt tiến độ lên đến 30 ngày. Ảnh: The Aspira

The Aspira đi ngược xu hướng khi thiết kế chính sách bán hàng ở giai đoạn cất nóc vượt trội hơn giai đoạn khởi động. Người mua thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, hỗ trợ lãi 24 tháng, ân hạn đến 6 năm.

Theo phương án này, người mua chỉ cần vốn tự có khoảng 300-400 triệu. Đến khi bàn giao vào quý II/2027, chủ căn hộ vẫn được hỗ trợ lãi và ân hạn gốc trong suốt năm đầu tiên dọn về ở, tạo khoảng trống tài chính để chuẩn bị cho các kỳ thanh toán tiếp theo.

6 năm ân hạn gốc giúp giảm áp lực tài chính. Chi phí thanh toán mỗi tháng dao động 8-15 triệu đồng. "Như vậy, với mức chi phí vốn để thuê trọ, cú hích tài chính từ The Aspira giúp khách hàng biến tiêu sản thành tích sản - sở hữu căn hộ ngay TP HCM", đại diện chủ đầu tư nói.

Với nhà đầu tư, bài toán dòng tiền tại The Aspira có thể đến từ doanh thu cho thuê. Chu kỳ 6 năm đủ để tạo biên lợi nhuận tiềm năng trên tổng giá trị tài sản.

Chủ đầu tư cho rằng, việc hỗ trợ lãi trong 24 tháng giúp nhà đầu tư triệt tiêu rủi ro biến động lãi suất - yếu tố đang khiến thị trường thận trọng, từ đó ổn định toàn bộ cấu trúc tài chính trong giai đoạn đầu.

Hiện nay, phần lớn dự án chỉ cho vay 50-70% trong 15-20 năm. The Aspira mở hạn mức vay đến 80% với 7 ngân hàng đồng hành. Ngoài ra, dự án mang đến 8 phương án thanh toán linh hoạt, đáng chú ý là mua nhà bằng lương chỉ 6,8 triệu mỗi tháng với phương thức thanh toán không vay.

Chính sách giúp người mua giảm áp lực dòng tiền, vừa giữ được dòng vốn để đầu tư sinh lợi. Nhóm khách hàng thanh toán nhanh có thể hưởng mức chiết khấu đến 8%. Người mua còn được tặng gói Smart Home - Smart Building 80 triệu và 12 tháng phí quản lý từ CBRE - thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

Phối cảnh The Aspira. Ảnh: The Aspira

Dự án nằm trên trục Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến mở rộng lên 42 m trong năm 2026, đồng thời hưởng lợi từ ba mặt tiền đường N4 - N5 - D6 (lộ giới 17 m) có kế hoạch mở mới trong cùng năm. Dự án nằm tại khu vực phát triển hạ tầng của lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha và ngay hai trạm S12 - S13 thuộc tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (Metro số 1 nối dài).

Dữ liệu từ Batdongsan cho thấy giai đoạn 2019-2024, giá căn hộ gần metro tăng 30-90%, trong khi khu vực xa metro tăng 30-45%. Nhiều chuyên gia nhận định TOD được xem là "xương sống" trong chiến lược phát triển đô thị.

Tháng 10/2025, giá căn hộ tại Bình Dương (cũ) ghi nhận quanh mức 46 triệu đồng mỗi m2. Đến đầu 2026, một số dự án trong khu vực đã vượt mốc 70 triệu. Dự án The Aspira được giới đầu tư đánh giá thuộc nhóm có mức giá tốt trong khu vực.

Hoài Phương