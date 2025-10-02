The Aspira cam kết chất lượng và tiến độ thi công

TP HCMThe Aspira đề cao việc duy trì tiến độ, pháp lý hoàn chỉnh, kiểm soát chất lượng bàn giao, nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao của người mua nhà.

Đơn vị phát triển Sai Gon High Rise cho biết, dự án đã xây tới tầng 9 và chuẩn bị lên tầng 10, đồng thời hoàn thiện pháp lý và được cấp giấy phép đủ điều kiện mở bán.

Tại buổi tọa đàm với khách hàng hôm 21/9 tại sales gallery, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan nhận định, những dự án có pháp lý rõ ràng, ký hợp đồng mua bán và bảo đảm thi công đúng tiến độ thường giữ được sức mua ở giai đoạn sơ cấp, đồng thời thuận lợi hơn khi chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp. "Tiến độ và pháp lý là hai yếu tố quan trọng cho thành công của dự án cũng như người mua", ông nói.

Công trình The Aspira duy trì tiến độ thi công. Ảnh: Sai Gon High Rise

Về chất lượng bàn giao, Sai Gon High Rise cho biết, căn hộ The Aspira dự kiến bàn giao hoàn thiện với bộ thiết bị và khóa cửa Hafele, sàn gỗ An Cường. Dự án cũng tích hợp giải pháp smarthome và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Hệ tiện ích nội khu gồm hơn 38 hạng mục, trải từ tầng trệt đến tầng thượng như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim trong nhà, khu thể thao, đài ngắm cảnh, vườn ánh sáng, cầu kính...

Khách hàng tham quan và tìm hiểu về dự án The Aspira. Ảnh: Sai Gon High Rise

Sự kiện giới thiệu sản phẩm dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP HCM với chủ đề "Trạm sống năng lượng - Trạm đỉnh thịnh vượng".

Về giá và chính sách bán hàng, đại diện dự án cho biết mức giá tham khảo từ khoảng 33,3 triệu đồng một m2. Đồng hành cùng dự án là 7 ngân hàng đối tác, hạn mức vay tối đa 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến khi nhận nhà; trả góp từ 2,68 triệu đồng mỗi tháng dành cho khách hàng trẻ

Với phương án thanh toán 20% đến khi nhận nhà, người mua bỏ ra 10% khi ký hợp đồng mua bán. Phương án không vay với tiến độ thanh toán 1% mỗi tháng. Chủ đầu tư cũng chiết khấu cho nhóm khách hàng đầu tiên đặt cọc.

Lợi thế vị trí của dự án. Ảnh: Sai Gon High Rise

The Aspira tọa lạc trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM, liền kề ga metro S12 thuộc tuyến metro số 1, ngay trung tâm khu vực phát triển TOD (Transit-Oriented Development). Vị trí này mang lại lợi thế lớn về hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai.

Dự án cung cấp hơn 1.200 căn hộ, được định vị hướng tới thế hệ cư dân năng động, ưa chuộng phong cách sống hiện đại, tiện nghi và giàu năng lượng.

Song Anh