The Ascott Limited nâng tầm giá trị dự án King Crown Infinity

TP HCMThương hiệu quản lý vận hành quốc tế The Ascott Limited mang đến tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp cho cư dân, từ đó nâng tầm giá trị dự án.

Cụ thể, The Ascott Limited sẽ hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, kiểm duyệt chất lượng dịch vụ và chăm sóc cư dân theo chuẩn quốc tế tại khu căn hộ hạng sang King Crown Infinity (218 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giá trị từ hệ tiện ích và dịch vụ khác biệt

Đại diện đơn vị phát triển BCG Land (thành viên tập đoàn Bamboo) nhận xét, việc thương hiệu The Ascott Limited quản lý vận hành khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thượng lưu, giới doanh nhân, trí thức thành đạt đang tìm kiếm chốn an cư phù hợp. Tuy nhiên, Ascott không áp dụng tiêu chuẩn cứng nhắc mà đưa vào trải nghiệm cá nhân hoá từng dịch vụ để mọi nhu cầu của cư dân đều được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

"Tại King Crown Infinity, hơn 700 căn hộ tương đương với hơn 700 tiêu chuẩn dịch vụ được thiết kế riêng phù hợp với từng phong cách để chủ nhân và gia đình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn", đại diện BCG Land nói.

Hướng nhìn từ dự án vào trung tâm TP HCM. Ảnh phối cảnh: BCG Land

Điểm khác biệt trong hoạt động của The Ascott Limited tại dự án là hệ thống Royal Butler - quản gia dành riêng cho từng căn hộ. Thông qua ứng dụng công nghệ, cư dân sẽ dễ dàng kết nối với đội ngũ nhân viên để được cung cấp các dịch vụ theo phong cách resort 5 sao như thư tín, giao nhận đồ, giúp việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi, giặt ủi đồ hiệu, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc... Tất cả đều được thiết kế phù hợp với phong cách sống từng cá nhân. Điều này đem đến sự thuận tiện, giúp những chủ nhân tiết kiệm thời gian.

Ngay trong khuôn viên căn hộ, cư dân có thể gặp gỡ và tiếp đón khách mời tại không gian khu vực sảnh, tập luyện và giao lưu đối tác tại phòng golf 3D, kết giao với những người chung đam mê tại Cigar & Wine Lounge, thư giãn tại Luxury Spa...

Khu vực sảnh đón khách tại King Crown Infinity. Ảnh phối cảnh: BCG Land

Đại diện BCG Land cho rằng thay vì mất nhiều thời gian cho những chuyến đi nghỉ dưỡng, giờ đây giới thượng lưu có thể chọn cho mình không gian hưởng thụ ngay tại nhà, trải nghiệm từng giây phút cuộc sống, tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích nội khu.

The Ascott Limited có trụ sở chính tại Singapore, là chủ sở hữu đồng thời là nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú trên toàn cầu. Mạng lưới dự án của Ascott trải dài trên hơn 200 thành phố, tại hơn 30 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Ascott hiện quản lý 14 thương hiệu căn hộ dịch vụ và khách sạn với những tên tuổi nổi tiếng thế giới như The Crest Collection, Ascott The Residence, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect... Năm 2020, Ascott từng được World Travel Awards vinh danh "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu châu Á 2021".

Mang chuẩn sống quốc tế về khu căn hộ cao cấp

Ngoài The Ascott Limited, King Crown Infinity còn đồng hành cùng nhiều thương hiệu danh tiếng khác để kiến tạo dấu ấn độc đáo cho dự án.

Đại diện BCG Land cho biết, để hợp tác với những tập đoàn quốc tế, dự án không chỉ cần đáp ứng yêu cầu tài chính của đơn vị phát triển bất động sản mà đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về quy mô, không gian, tiện ích, dịch vụ cho đến những chi tiết nhỏ như cách bài trí, đặt để từng khu vực.

Bên trong thang máy tại dự án. Ảnh phối cảnh: BCG Land

Bên cạnh vẻ đẹp hiện đại của phong cách kiến trúc tham số Parametric, sự tinh tế còn được chăm chút ngay trong từng không gian công cộng như sảnh chính, sảnh thang máy, khu vực lễ tân... tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp, tạo cảm giác "xứng tầm" cho những chủ nhân danh giá ngay khi đặt những bước chân đầu tiên vào King Crown Infinity.

"Từ đó mỗi căn hộ được kỳ vọng sẽ trở thành không gian thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống, là món tài sản định danh, khẳng định vị thế chủ nhân", đại diện BCG Land nói.

Quế Anh