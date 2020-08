The Apus xây dựng câu lạc bộ biển Vũng Tàu

Dự án The Apus xây dựng mô hình câu lạc bộ biển gồm nhà hàng, lounge tại Phước Hải, Vũng Tàu.

Câu lạc bộ biển (beach club) của The Apus gồm các hình thức vui chơi như: Nhà hàng, khu giải trí, câu lạc bộ giải trí kế bên biển nhân tạo. Với quy mô toàn dự án lên đến 5ha.

Ngoài mô hình beach club, dự án The Apus còn có loại hình căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cùng với 68 tiện ích, khu vui chơi các bộ môn thể thao dưới nước như: Jetski, cano, du thuyền... phù hợp cho du khách đi nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè, hay những khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện họp mặt, chia sẻ cùng đối tác.

The Apus xây dựng câu lạc bộ biển tại Vũng Tàu.

Đại diện The Apus chia sẻ, vùng Phước Hải không chỉ sở hữu những bãi biển đẹp, hoang sơ, còn là làng chài lâu năm cũng là nơi cung cấp mắm, cá khô nổi tiếng của vùng đất này. Nhà đầu tư xây dựng beach club theo lối thiết kế sang trọng và chất lượng dịch vụ không thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Vũng Tàu. The Apus hi vọng khi ra mắt beach club tại Phước Hải, Vũng Tàu, nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn nghỉ dưỡng đáng chú ý của khu vực.

Mô hình beach club mới du nhập vào Việt Nam vài năm trở lại đây, nằm dọc các bờ biển nổi tiếng của Việt Nam như: Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận, Phú Quốc, Vũng Tàu...beach club góp phần giữ chân du khách quốc tế và nội địa lưu trú lâu hơn và chi tiêu mạnh tay hơn.

Trên thế giới, beach club cũng được xây dựng tại những vùng biển nổi tiếng như: Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), Miami (Mỹ)... Mô hình beach club mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ cho du khách. Khách du lịch có thể đến đó để tham dự một lễ hội vui nhộn, một buổi tiệc tùng thoải mái cùng bạn bè hay chỉ đơn giản để ngồi uống bia và ngắm hoàng hôn.

(Nguồn: The Apus)