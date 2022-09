The 9 Stellars ứng dụng giải pháp đô thị thông minh của Qualcomm

Dự án sẽ thí điểm ứng dụng các giải pháp như xe điện tự hành, thanh toán nhận diện bằng khuôn mặt, giao hàng bằng drone...

Xu hướng phát triển thành phố thông minh đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, SonKim Land là một trong số ít chủ đầu tư có kế hoạch phát triển mô hình này cho các dự án. Do đó, việc ứng dụng giải pháp đô thị thông minh của Qualcomm tại The 9 Stellars đang được rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng đánh giá cao trong thời gian gần đây.

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào đời sống

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, The 9 Stellars là dự án phát triển đô thị đầu tiên của SonKim Land được ứng dụng giải pháp thành phố thông minh của Qualcomm trên nền tảng hạ tầng viễn thông 5G của Viettel Networks. Ông Trần Viết Huân - Giám đốc công nghệ của SonKim Group cho biết, dự án sẽ thí điểm ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống xe điện tự hành, thanh toán nhận diện bằng khuôn mặt, giao hàng bằng drone nhằm cung cấp một môi trường sống hiện đại, tiện lợi và thoải mái cho cư dân.

Phối cảnh dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Nhiều chuyên gia nhận xét, các yếu tố hình thành nên một đô thị thông minh bao gồm môi trường sống xanh sạch để bảo đảm sức khỏe cộng đồng, tính kết nối xã hội, đảm bảo an ninh an toàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và hệ thống giao thông thuận tiện. Với hệ sinh thái các giải pháp từ Qualcomm và những đối tác lớn như Viettel, Zyter, The 9 Stellars được đánh giá là khu đô thị hội đủ các tiêu chí này.

Đặc biệt, dự án còn lấy cư dân làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tiến tới một xã hội thịnh vượng bằng cách cải thiện các giá trị xã hội, môi trường và kinh tế. Để trở thành hình mẫu đô thị thông minh, The 9 Stellars còn tạo điều kiện cho cư dân có thể làm chủ công nghệ, từ đó cùng kiến tạo nên một không gian sống mà tất cả các thành viên đều cảm thấy hạnh phúc.

Thành phố thông minh từ hệ sinh thái của Qualcomm

Một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ là Qualcomm đã tạo ra một hệ sinh thái toàn cầu, quy tụ hơn 400 các nhà cung cấp giải pháp giải, các nhà thiết kế, cùng nhiều đơn vị khác. Mục tiêu chung của hệ sinh thái này là cung cấp những giải pháp thông minh toàn diện cho các thành phố, không gian sống trên toàn cầu. Một số dự án và địa điểm ứng dụng giải pháp của Qualcomm tiêu biểu trên thế giới gồm Dallas, Qualcomm Smart Campus, San Diego...

Qualcomm Smart Campus tại San Diego. Ảnh: Qualcomm

Tại đại bản doanh tại San Diego, Qualcomm đã biến khuôn viên công ty thành một thành phố thông minh thu nhỏ được gọi là Qualcomm Smart Campus. Trong khuôn viên rộng hàng trăm mẫu đất với 36 tòa nhà, tập đoàn đã triển khai hàng loạt các hệ thống sử dụng cảm biến và phân tích để tối ưu hóa mọi thứ từ việc sử dụng năng lượng cho đến quản lý chỗ đậu xe. Ngoài ra, hệ thống camera sử dụng trí thông minh nhân tạo cũng được bố trí rộng khắp giúp cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực và tòa nhà cũng như tăng cường tính an ninh.

Ngoài ra, nơi đây còn có các hệ thống sử dụng cảm biến như hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí để quản lý mức tiêu thụ năng lượng. Cột đèn cũng được sử dụng làm điểm truy cập internet và các thuật toán triển khai hệ thống đưa đón trong khuôn viên dựa trên nhu cầu thời gian thực.

Yếu tố làm nên điểm cộng trong hệ sinh thái thành phố thông minh khiến Qualcomm ghi điểm với các nhà phát triển toàn cầu là giải pháp kết hợp một loạt đối tác công nghệ hàng đầu. Theo đó, tất cả các giải pháp phần cứng và phần mềm của các đối tác khác nhau được Qualcomm tích hợp sẽ đảm bảo sự tương thích và cung cấp đồng bộ ngay từ đầu bao gồm ứng dụng, khả năng vận hành, khả năng mở rộng, thông tin đăng nhập, phân tích, kết quả, bảng điều khiển...

The 9 Stellars ứng dụng giải pháp đô thị thông minh của Qualcomm Cảnh quan và tiện ích tại dự án The Alpha Residence thuộc đô thị The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Tường An