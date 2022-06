The 9 Stellars của SonKim Land đạt 5 giải thưởng quốc tế

Dự án 9 Stellars được vinh danh với 5 giải thưởng tại The Asia Pacific Property Awards 2022.

Theo đó, các giải thưởng mà ban tổ chức trao cho SonKim Land gồm "Căn hộ chung cư tiêu biểu Việt Nam" (Apartment/condominium Vietnam), "Kiến trúc khu dân cư phức hợp tốt nhất Việt Nam" (Best architecture multiple residence Vietnam), "Dự án khu dân cư tốt nhất Việt Nam" (Best residential development), "Kiến trúc nhà cao tầng tốt nhất Việt Nam" (Residential high rise development) và "Dự án nhà cao tầng tốt nhất Việt Nam" (Best residential high rise architecture).

Ngoại trừ hạng mục "Căn hộ chung cư tiêu biểu Việt Nam" thì 4 giải còn lại The 9 Stellars đều đạt thành tích 5 sao.

Tổng giám đốc của SonKim Land (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng. Ảnh: SonKim Land

Ngoài ra, The 9 Stellars còn được đề cử vào vòng quốc tế ở hai hạng mục "Dự án nhà cao tầng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" (Best residential high rise development Asia Pacific) và "Dự án khu dân cư tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" (Best residential development Asia Pacific).

Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2022 (The Asia Pacific Property Awards 2022) tôn vinh những thành tích trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, bất động sản và phát triển bất động sản trong khu vực, được đánh giá bởi một hội đồng độc lập gồm hơn 80 chuyên gia trong ngành. Tiêu chí lựa chọn dự án sẽ tập trung vào thiết kế, chất lượng, dịch vụ, đổi mới, độc đáo và cam kết bền vững.

Tổng giám đốc của SonKim Land (thứ 2 từ phải sang) nhận 2 giải đề cử cho dự án. Ảnh: SonKim Land

Ông Nguyễn Thanh Oai, Tổng giám đốc SonKim Land chia sẻ, thành công tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương là thành tựu phản ánh sự tập trung và cam kết của đơn vị phát triển đối với The 9 Stellars .

"Các dự án mà chúng tôi phát triển ưu tiên nơi có vị trí đắc địa, môi trường hiện đại, coi trọng các yếu tố bền vững với môi trường và xã hội", đại diện SonKim Land nhìn nhận.

The 9 Stellars tọa lạc tại đường Hoàng Hữu Nam, quận 9, TP Thủ Đức, TP HCM, do công ty Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và SonKim Land là nhà phát triển. Dự án có quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - kết hợp nền tảng công nghệ với môi trường sống xanh. Kết hợp này mang đến sự thuận tiện trong giao thông và giảm ô nhiễm môi trường.

Phối cảnh dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Tại đây, cư dân dễ dàng kết nối với tuyến metro, các tuyến đường cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành hoặc di chuyển đến trung tâm TP HCM vừa thuận tiện tới các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai...

The 9 Stellars có các tiện nghi và dịch vụ như từ mua sắm, giải trí, ăn uống, giáo dục... Quy hoạch tổng thể tại đây lấy cảm hứng từ những khu phố châu Âu xanh mát, năng động của những tổ hợp bất động sản tại Kowloon của Hong Kong, nơi thu hút tới 200.000 người qua lại mỗi ngày.

Dự án được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm đến có trung tâm thương mại mua sắm lớn của khu vực, một địa chỉ check-in mới tại TP HCM.

Quế Anh