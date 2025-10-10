Thb Việt Nam phân phối máy khoan chính hãng trên toàn quốc

Sau hơn một thập niên, Thb Việt Nam trở thành đối tác phân phối nhiều thương hiệu máy khoan toàn cầu như Bosch, Makita, góp phần mở rộng thị trường thiết bị tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ Thb Việt Nam là doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực phân phối máy khoan cầm tay chính hãng tại Việt Nam. Đại diện công ty cho biết, suốt 13 năm qua, doanh nghiệp theo đuổi triết lý "uy tín tạo niềm tin - chất lượng làm nền tảng". Do đó, đơn vị chọn sản phẩm chính hãng và dịch vụ hậu mãi làm trọng tâm phát triển.

Cửa hàng Thb Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thb

Hiện Thb Việt Nam là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu như Bosch (Đức) và Makita (Nhật Bản), cung cấp đa dạng dòng từ máy khoan bắt vít, khoan động lực đến máy khoan bê tông. Các sản phẩm máy khoan cầm tay Bosch và Makita được cải tiến về công nghệ, mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, công nghiệp và sử dụng trong gia đình.

Máy khoan động lực là một trong những sản phẩm bán chạy, có công suất từ 500 đến 1.000 W, giá từ 1 đến 5 triệu đồng, phù hợp cho việc khoan gỗ, kim loại, tường gạch hay bê tông mỏng. Dòng máy khoan bê tông được đánh giá cao nhờ khả năng tạo lực xoay và lực đập mạnh, khoan sâu, chính xác trên vật liệu cứng, với giá dao động từ 2 đến 20 triệu đồng tùy thương hiệu và công suất.

THB Việt Nam phân phối máy khoan từ nhiều thương hiệu. Ảnh: Thb

Ngoài ra, máy khoan bắt vít do Thb Việt Nam phân phối có thể vừa khoan vừa tháo lắp ốc vít, sử dụng phổ biến trong sửa chữa và thi công. Các model có công suất từ 400 đến 750 W hoặc điện áp 9,6–18 V. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các thiết bị điện cầm tay khác như máy siết bu lông, máy mài, máy cưa, máy cắt... phục vụ thi công xây dựng, sản xuất cơ khí và công nghiệp.

Theo đại diện Thb Việt Nam, doanh nghiệp chú trọng chính sách giá cạnh tranh, chương trình khuyến mãi linh hoạt cùng hệ thống bảo hành, bảo dưỡng chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng từ khâu lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn vận hành đến dịch vụ sau bán hàng, giúp người dùng tối ưu hiệu quả sử dụng.

Gian hàng dụng cụ điện Bosch tại cửa hàng Thb Việt Nam. Ảnh: Thb

Nhờ kết hợp giữa sản phẩm chính hãng, giá thành hợp lý và dịch vụ tận tâm, Thb Việt Nam trở thành đối tác của hàng nghìn kỹ sư, thợ cơ khí và doanh nghiệp trên cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cơ khí - xây dựng Việt Nam.

Thb Việt Nam hiện có showroom tại Hà Nội (579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm cũ) và TP HCM (275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, quận 11 cũ). Đơn vị cũng cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến với giao hàng tận nơi và thanh toán linh hoạt.

(Nguồn: THB Việt Nam)