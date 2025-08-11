THB Việt Nam phân phối máy dò kim loại chính hãng

Các dòng máy dò kim loại từ thương hiệu hàng đầu ở Mỹ, Australia, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ được THB Việt Nam phân phối chính hãng trên toàn quốc.

THB Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối máy dò kim loại ở thị trường trong nước. Doanh nghiệp này phân phối chính hãng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trong ngành như Garrett, Nokta, Minelab, Fisher... Trong hơn 13 năm hoạt động, THB Việt Nam đã đưa về nước đa dạng dòng máy, cùng mức giá bán cạnh tranh trong ngành.

Một số dòng máy dò kim loại chính hãng tại THB Việt Nam. Nguồn: THB

Nói về hành trình phát triển, đại diện THB Việt Nam cho biết, từ những ngày đầu thành lập, công ty đã tập trung vào 4 giá trị cốt lõi bao gồm minh bạch, sáng tạo, cam kết và tận tâm.

Đối với lĩnh vực máy dò kim loại, đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Chúng tôi mở rộng hợp tác nhiều thương hiệu quốc tế để cung cấp giải pháp dò kim loại tối ưu cho các doanh nghiệp, liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu của từng lĩnh vực. Doanh nghiệp cam kết cung ứng thiết bị dò tìm chính xác với độ ổn định cao, minh bạch về sản phẩm, giá bán và chính sách hậu mãi".

Doanh nghiệp phân phối các dòng máy chính hãng từ thương hiệu Garrett. Ảnh: THB

Theo doanh nghiệp này, THB Việt Nam là đại lý chính hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Garrett, Nokta, Minelab, XP, Fisher, OKM và Teknetics. Các sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng của các thương hiệu. Ngoài ra, THB Việt Nam có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, tư vấn chuyên sâu theo nhu cầu, công việc của khách hàng, hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Hiện tại, doanh nghiệp hiện cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm máy dò kim loại, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như an ninh, tìm kiếm kho báu, khảo cổ, thăm dò khoáng sản và kiểm soát chất lượng sản phẩm...

Dòng máy dò kim loại băng tải dùng trong may mặc. Ảnh: THB

Các thiết bị được THB Việt Nam phân phối có máy dò kim loại trong may mặc, giúp phát hiện và loại bỏ các tạp chất kim loại, đặc biệt là kim gãy, các mảnh kim loại nhỏ còn sót lại trong quá trình sản xuất. Dòng máy này giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và bảo vệ uy tín của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc.

Một trong những dòng máy đang được doanh nghiệp này đẩy mạnh phân phối là máy dò kim loại trong thực phẩm, thiết bị cần thiết trong dây chuyền chế biến thực phẩm hiện đại. Dòng sản phẩm này giúp phát hiện, loại bỏ các tạp chất kim loại có thể lẫn vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, ngăn ngừa rủi ro về sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của nhà sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và thủy sản.

Máy dò kim loại dưới lòng đất và máy dò vàng được ứng dụng nhiều trong khảo cổ, tìm kiếm kho báu. Máy dò an ninh phục vụ kiểm soát tại các khu vực như sân bay, cơ quan nhà nước. Máy dò kim loại dưới nước thiết kế chống nước, chống thấm, phù hợp cho thợ lặn, kiểm tra công trình dưới nước...

Bên cạnh các dòng máy kể trên, THB Việt Nam còn phân phối đa dạng các dòng máy dò khác phục vụ nhu cầu công việc như: máy dò kim loại 3D dưới đất, máy dò kim loại khoảng cách xa, máy dò cáp ngầm, máy dò rò rỉ nước, máy dò nước ngầm & khoáng sản, cổng dò kim loại...

