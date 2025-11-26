Thấy video và tin nhắn nhạy cảm, tôi vẫn khó tin vợ ngoại tình

Về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt; không thể hiểu vợ ngoại tình vì điều gì.

Tôi 40 tuổi, kết hôn được 10 năm. Nhà, xe đều nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng mà có. Trong 10 năm hôn nhân phải nói là hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái. Vợ tôi đối nội đối ngoại rất tuyệt vời. Chính vì những điều đó, khi có số máy lạ gọi cho tôi, bảo vợ ngoại tình, không thể tin nổi. Vì người gọi là vợ của người đàn ông kia. Khi họ gửi những tin nhắn có lời yêu thương rồi đi nhà nghỉ của vợ, tôi vẫn không thể tin được đó là vợ mình.

Tối đó tôi về nói với vợ, vợ quỳ xuống xin lỗi, mong tha thứ, bảo vẫn rất yêu chồng. Vì nghĩ đến con, gia đình hai bên và cũng không ai biết chuyện này, tôi đồng ý bỏ qua. Cũng từ đó, những tin nhắn của họ luôn ám ảnh, khiến tim tôi đau nhói. Xin nói thêm, về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt. Tôi không hiểu vợ ngoại tình vì điều gì. Xin các bạn cho lời khuyên để tôi thoát khỏi những ám ảnh trong chuyện này.

Quang Trường