Thay van tim nhân tạo cho bà cụ 81 tuổi

Hà NộiBệnh nhân nữ, 81 tuổi, khó thở, bác sĩ phát hiện van tim động mạch chủ sinh học thay từ 17 năm trước đã hỏng nặng cần thay lại.

Ngày 27/8, sau hơn một tháng được thay lại van động mạch chủ, sức khỏe của bà đã ổn định, có thể tự chăm sóc bản thân và đi lại khỏe mạnh.

Năm 2003, bệnh nhân thay van động mạch chủ sinh học, do giáo sư Lê Ngọc Thành mổ tại Bệnh viện Việt Đức. Nay bà cao tuổi, van nhân tạo cũ thoái hóa, mệt và khó thở hơn, nhiều bệnh nền phức tạp, ca mổ được đánh giá là tiềm ẩn những rủi ro. Vì vậy, bệnh nhân được áp dụng phương pháp hiện đại thay van tim qua đường ống thông, không phải mổ theo phương pháp truyền thống.

Ca mổ diễn ra tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, do ê kíp do giáo sư Thành, nay là Giám đốc Bệnh viện E, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với ê kíp từ TP HCM do giáo sư Võ Thành Nhân, nguyên trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, thực hiện.

Kết quả siêu âm tim kiểm tra lại cho thấy van tim mới hoạt động tốt, các triệu chứng lâm sàng được cải thiện ngay.

Giáo sư Thành cho biết đây là ca đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng sự phát triển công nghệ trong ngành tim mạch, thay lại van tim nhân tạo bị thoái hóa bằng phương pháp ít xâm lấn nhất là "thay van qua da bằng ống thông".

Kết quả siêu âm tim kiểm tra lại cho thấy van tim mới hoạt động tốt. Ảnh: Thanh Xuân.

Phương pháp thay lại van tim động mạch chủ nhân tạo qua đường ống thông ViV-TAVI (Valve In Valve Transcatheter Aortic Valve Implantation), ứng dụng nhiều tiến bộ công nghệ trong ngành tim mạch học can thiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu, phó giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, giải thích, kíp mổ đã đưa một hệ thống thiết bị mang van kích cỡ nhỏ, đường kính chỉ 5-6 mm, nén van tim nhân tạo sinh học bên trong, vào cơ thể bệnh nhân theo đường mạch máu ngoại vi từ động mạch đùi, qua động mạch chủ bụng lên động mạch chủ trong lồng ngực và đi tới vị trí van tim nhân tạo bị hỏng. Hệ thống bóng nong làm rộng van nhân tạo cũ đã thoái hóa, sau đó thiết bị thả van tim nhân tạo mới được nén bên trong vào đúng vị trí.

Các thao tác được thực hiện dưới màn hình định vị của hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số hiện đại. Với đặc tính kỹ thuật được thiết kế, van tim nhân tạo mới nở bung ra bám chắc vào các cấu trúc xung quanh, lập lại sự lưu thông dòng máu theo sinh lý, đảm bảo cấp máu cho cơ thể.

Toàn bộ thời gian thực hiện, kể cả chuẩn bị phương tiện, chỉ chưa đầy 2 giờ. Nếu mổ mở như cách thức cũ phải mất 4-5 giờ. Người bệnh tỉnh táo ngay sau khi được thay van và sinh hoạt trong ngày, ra viện chỉ sau vài ngày thay lại van tim.

Theo các bác sĩ, bệnh lý van tim động mạch chủ là bệnh tim mạch phổ biến. Van động mạch chủ nằm ở cửa ngõ lưu thông của dòng máu đỏ từ trong tim đi ra ngoài mạch máu tới nuôi các cơ quan. Van giống như một cánh cửa tự động, đóng mở theo nhịp co bóp của quả tim, đảm bảo cho dòng máu lưu thông thuận lợi theo một chiều từ trong ra ngoài.

Khi hẹp van, dòng máu bị cản trở gây ra nhiều biến chứng cho tim và ảnh hưởng việc cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể. Nếu hẹp nặng, bệnh nhân phải thay van nhân tạo. Van nhân tạo này theo thời gian sẽ bị thoái hóa, hỏng đi, cần phải thay lại van mới.

Với xu hướng dân số già, số lượng bệnh nhân thay van sinh học ngày càng gia tăng kéo theo vấn đề cần giải quyết là thay lại van sinh học đã thoái hóa. Phương pháp mới này giải quyết được bài toán giảm rủi ro khi mổ cho nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, hồi phục nhanh.

Lê Nga