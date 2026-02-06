Thầy và trò thoát hiểm khi xe tập lái đâm 'núi rác' giữa cao tốc

Thái NguyênLao vào chướng ngại vật trên cao tốc, nữ lái xe được thầy giáo giúp xử lý tốt tình huống nguy hiểm hôm 4/2 địa phận Thịnh Đán.

Xe tập lái đâm vào bao tải cây trên cao tốc Video: Linh K.Do

Tình huống giao thông: Khoảng 22h ngày 4/2 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, chiếc xe tập lái đang di chuyển về hướng Hà Nội bất ngờ đâm vào một đống to chướng ngại vật được phủ bao bì, nằm giữa cao tốc. Tình huống bất ngờ khiến nữ học viên lái xe bị giật mình. Lúc này, giáo viên dạy lái đã hỗ trợ giữ vững tay lái, để chiếc xe lao thẳng vào chướng ngại vật và từ từ giảm tốc, không dẫn tới tình huống đánh lái bất ngờ.

Linh K.Do, thầy dạy lái trong video cho biết chướng ngại vật như một bao tải rễ cây lớn, sau sự cố chiếc xe nứt vỏ đèn trái và lõm cản trước, cả hai người không bị thương. Ngay sau xe tập lái, một xe bán tải không kịp tránh chướng ngại vật nên bị kẹt, không thể tiếp tục di chuyển.

Kỹ năng lái xe: Lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm luôn đòi hỏi khả năng quan sát và tập trung của tài xế hơn rất nhiều so với ban ngày. Tài xế cần linh hoạt sử dụng các chế độ chiếu gần - xa phù hợp. Nếu không có cùng chiều đi quá gần, ưu tiên sử dụng đèn pha để sớm phát hiện chướng ngại vật. Với người mới lái hoặc đang tập lái, cần đi ở làn bên phải, tốc độ thấp hơn những người đã lái quen.

Nếu chướng ngại vật quá bất ngờ so với khả năng xử lý của tài xế, việc tốt nhất nên làm là giữ vững tay lái và đạp phanh để giảm tốc độ va chạm. Sau đó, nếu vẫn tiếp tục di chuyển được thì từ từ đưa xe vào làn khẩn cấp để kiểm tra xe. Nếu không thể di chuyển tiếp, nhanh chóng bật đèn khẩn cấp để báo hiệu cho xe đi phía sau không gây tai nạn liên hoàn. Sau đó gọi lực lượng cứu hộ, chỉ di chuyển ra khỏi xe khi đảm bảo phía sau không có phương tiện đang lao tới. Nếu đã ra khỏi xe, cần nhanh chóng di chuyển về phía làn khẩn cấp, ra khỏi lan can để đảm bảo an toàn.

Nguyên Vũ