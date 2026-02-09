Thầy trò vùng cao mổ 13 con lợn ăn Tết

Lâm ĐồngGiữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

14h ngày 6/2, không khí Tết đã tràn ngập sân trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông (xã Đam Rông 2). Thầy Hoàng Trung Kiên, 48 tuổi, xắn cao tay áo, cùng vài phụ huynh khiêng con lợn nặng hơn một tạ vừa mổ xong ra phản gỗ. Cách đó vài mét, nhóm giáo viên trẻ và học sinh hối hả xếp lá, chẻ lạt.

Đây là bữa cơm tất niên truyền thống của nhà trường được duy trì suốt 16 năm qua. Năm nay, thầy trò ăn Tết to nhất với 13 con lợn. Con to nhất nặng hơn một tạ được dùng làm nhân bánh chưng cho toàn trường. 12 con lợn lửng (15-20 kg) được chia về cho 12 lớp để nướng hoặc chế biến riêng.

"Số lợn này cùng đàn gà, ngan, vịt đều là thành quả tăng gia của thầy và trò, không phải mua từ chợ", thầy Đức Anh, hiệu trưởng nhà trường nói. Hàng ngày, trường tận dụng thức ăn thừa từ bếp tập thể để chăn nuôi. 353 học sinh người M’Nông, K'Ho vừa học vừa trực tiếp trồng rau, chăm lợn gà.

Thầy trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông, xã Đam Rông 2 gói bánh chưng ăn tất niên, ngày 6/2. Ảnh: Thùy Trang

Theo thầy Đức Anh, với học sinh dân tộc thiểu số, khái niệm Tết Nguyên đán đôi khi còn xa lạ bởi các em thường ăn Tết theo mùa vụ lúa mới. Việc cùng thầy cô mổ lợn, gói bánh là cách để học sinh cảm nhận không khí gia đình và tiếp cận văn hóa truyền thống của người Việt.

"Chúng tôi muốn các em hiểu giá trị của lao động. Thành quả hôm nay quay lại phục vụ chính bữa ăn của các em", thầy hiệu trưởng nói.

Không khí chuẩn bị kéo dài từ sáng sớm. Cô Vũ Thùy Trang, 25 tuổi, chủ nhiệm lớp 7B cùng học trò ra vườn hái rau, trang trí lớp học. Với những giáo viên trẻ bám bản như Trang, buổi tối thâu đêm canh nồi bánh chưng bên bếp lửa trại giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.

Năm nay, trường mời thêm đại diện phụ huynh mỗi lớp đến chung vui. Ông Rơ Ông Ha Seol, 41 tuổi, Hội trưởng hội phụ huynh, cùng dân bản gùi củi, góp gạo đến từ tờ mờ sáng. Với người M'Nông như ông Ha Seol, Tết truyền thống thường đơn giản, nhưng từ khi có hoạt động này, sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường bền chặt hơn.

"Lũ trẻ cả năm chỉ mong ngóng ngày này để được ăn thịt thỏa thích, được xem văn nghệ và khoe bố mẹ thành quả học tập", ông Ha Seol nói.

Thầy cô ở vùng cao Đam Rông mổ lợn, làm cỗ Tết đãi học sinh Các tiết mục văn nghệ do thầy cô và học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông, xã Đam Rông 2 biểu diễn, tối 6/2. Video: Thùy Trang

19h, lửa trại bùng lên cũng là lúc những nồi bánh chưng sôi sục. Cầm trên tay túi quà gồm bánh chưng, gạo, mì tôm và dầu ăn, Rơ Ông Ka Belsa, lớp 7B, reo vui. Cô học trò nhỏ gọi đây là cái Tết sớm đủ đầy nhất để mang về khoe gia đình sau một năm trọ học xa nhà.

"Con mong nhất khoảnh khắc này, vừa được sum vầy với bạn bè, vừa có quà biếu bố mẹ", Belsa nói. Ngoài phần cỗ tại trường, năm nay trường còn chuẩn bị 100 suất quà cho học sinh mồ côi, khó khăn, giúp đường về bản của các em bớt nhọc nhằn hơn.

Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt hơn cho giáo viên và học sinh ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Hy vọng - báo VnExpress tiếp tục nhận đóng góp trong chương trình Ánh sáng học đường. Mọi đóng góp của độc giả xin gửi về chương trình tại đây.

Nga Thanh