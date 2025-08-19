Thầy trò hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' bằng 13 thứ tiếng

Với "đặc sản" ngoại ngữ, các giảng viên, sinh viên Đại học Hà Nội thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng nhiều thứ tiếng, như Đức, Thái Lan, Bồ Đào Nha, Italy...

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng 13 ngôn ngữ của trường Đại học Hà Nội thu hút hơn 13.000 lượt xem trên YouTube, hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên Facebook sau khi được đăng tải sáng 19/8.

Các bình luận hầu hết khen ngợi tác phẩm "tuyệt vời", ý nghĩa. Nhiều sinh viên, cựu sinh viên chia sẻ niềm tự hào về ngôi trường và thầy, cô của mình.

Giảng viên, sinh viên Đại học Hà Nội hát ca khúc 13 thứ tiếng MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình của giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội.

Theo chị Đỗ Thị Nhung, phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp của trường, MV ra mắt đúng ngày Cách mạng tháng Tám thành công - 19/8/1945, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Đây không chỉ là lời tri ân tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở người trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và lan tỏa những giá trị nhân văn", chị Nhung nói.

Đại diện trường cho biết ý tưởng MV bắt nguồn từ buổi tọa đàm "Tuổi trẻ HANU - Viết tiếp câu chuyện hòa bình", hồi tháng 5. Hôm đó, giảng viên và sinh viên trường đã trình diễn tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bằng 4 ngôn ngữ (tiếng Việt, Anh, Nhật, Nga) và nhận được sự hưởng ứng.

"Ngoại ngữ vốn là niềm tự hào của Đại học Hà Nội, từ đó chúng tôi nảy ra ý tưởng thực hiện phiên bản đa ngôn ngữ cho bài hát này", chị Nhung chia sẻ.

Bài hát sau đó được dịch thêm sang tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy, Ba Lan, Thái Lan. Trải qua nhiều lần hiệu đính, thu âm, tác phẩm hoàn thiện sau hơn 2 tháng, với sự tham gia của gần 70 cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách mời.

Ca khúc được ghi hình tại nhiều địa điểm tại Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây...

"Các khâu của MV đều do sinh viên trường đảm nhiệm. Phần hòa âm do một giảng viên thanh nhạc đang học văn bằng hai hướng dẫn", chị Nhung kể.

Là người xuất hiện đầu tiên trong MV, giảng viên tiếng Pháp Bùi Thị Hà Giang vui khi nhận được những tin nhắn chúc mừng, khen MV là "siêu phẩm".

"Mọi người nói ca khúc chạm tới cảm xúc người xem. Điều này làm cho tôi, dù đóng một vai trò nhỏ trong MV này cũng vô cùng xúc động", cô Giang chia sẻ.

Cô Giang cho hay bản gốc bằng tiếng Việt hay, súc tích nên khi chuyển sang tiếng Pháp, cô phải trao đổi kỹ với những người bạn Pháp và Bỉ về cách dùng từ để diễn đạt đủ ý.

Vừa dịch, vừa tham gia thể hiện ca khúc, giảng viên tiếng Italy Nguyễn Phương Linh cho hay khâu khó nhất là ngữ âm.

"Để dịch và giữ đúng số âm tiết sao cho khớp với giai điệu là một thách thức lớn, vì hai ngôn ngữ có cấu trúc và độ dài từ vựng rất khác nhau", cô Linh giải thích.

Ngoài ra, tiếng Việt giàu hình ảnh và nhiều tầng ý nghĩa, sử dụng đa dạng phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ... Khi chuyển sang tiếng Italy, cô Linh không chỉ cần đúng nội dung, mà còn phải tìm cách thể hiện sao cho cảm xúc. Trong lúc dịch, cô cũng hát thử và "cân đo" cho hợp lý với giai điệu nên lúc thu âm khá thuận lợi.

Biết đến dự án, Lê Đình Tuấn Anh, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Hàn, nhận lời tham gia ngay. Nam sinh cho hay gặp khó khăn khi đồng hành cùng dịch giả chuyển lời tiếng Việt sang tiếng Hàn trong thời gian một tuần, cũng như phải căn chỉnh sao cho phù hợp với giai điệu gốc.

"Em tự luyện tập ở nhà mỗi tối, thậm chí luyện thanh với giảng viên âm nhạc và tham khảo giáo viên Hàn Quốc để phát âm tự nhiên nhất", nam sinh kể.

MV được quay tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và hoàn thành trong hơn 2 tháng. Ảnh: HANU

Trường Đại học Hà Nội có lịch sử hơn 60 năm, là cơ sở đào tạo ngoại ngữ lớn nhất cả nước hiện nay. Năm nay, trường tuyển hơn 3.300 sinh viên, trong đó có 10 ngành Ngôn ngữ.

Từ năm 2023, giảng viên nhà trường có tiết mục chào và chúc mừng tân sinh viên bằng 13 thứ tiếng, khiến các em thích thú, hứng khởi.

