Thay thế chứng chỉ nghề nghiệp với giáo viên

Giáo viên mầm non, phổ thông phải có chứng chỉ chuẩn nghề nghiệp thay cho chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh hiện hành, song sẽ được chuyển đổi.

Nội dung trên được đề cập tại hai Thông tư về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực trong tháng 4.

Theo đó, ngoài yêu cầu có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chuyên ngành và cấp học, giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp, tùy bậc học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT).

Đây là yêu cầu bắt buộc, với cả giáo viên văn hóa và các môn Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, Tiếng dân tộc thiểu số.

Chứng chỉ mới sẽ thay cho chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, II, III của giáo viên hiện nay. Song, những thầy cô được cấp chứng chỉ cũ trước ngày 31/12/2026 sẽ được xác định tương đương, không cần thi mới.

Trường hợp chưa có mà mới được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm sau ngày Thông tư có hiệu lực, giáo viên phải học và có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp. Chương trình học kéo dài không quá 6 tuần, theo Nghị định 93 của Chính phủ.

Giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, trong một giờ học tháng 10/2025. Ảnh: Đức Hùng

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách, từ 4,91 đến 15,87 triệu đồng, chưa gồm phụ cấp.

Trước đây, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chia theo hạng giáo viên (I, II, III). Mỗi lần xét tăng hạng, tăng lương, thầy cô phải học và thi một chứng chỉ tương ứng. Tuy nhiên, từ tháng 5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chỉ còn một chứng chỉ với tất cả hạng giáo viên.

Thanh Hằng