Thầy phù thủy nhận 368.000 USD ban phép cho thành phố

New ZealandThầy phù thủy ký hợp đồng và nhận 11.300 USD/năm để "ban phép thuật" cho thành phố Christchurch suốt hai thập kỷ qua.

Hội đồng thành phố Christchurch hôm 9/10 thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với Wizard (Phù thủy) vào cuối năm nay. Khoản lương cuối cùng sẽ được thanh toán vào tháng 12.

Wizard tên thật là Ian Brackenbury Channell, 88 tuổi, sinh ra tại Anh, bắt đầu thực hiện các hoạt động phù thủy và giải trí nơi công cộng khi đến New Zealand năm 1976.

Wizard trước Trung tâm Nghệ thuật Christchurch hôm 15/10. Ảnh: Stuff

Năm 1982, Hiệp hội Giám đốc Phòng trưng bày Nghệ thuật New Zealand tuyên bố ông là một tác phẩm nghệ thuật sống và sau đó, vào năm 1990, thủ tướng New Zealand khi ấy là Mike Moore, đã đề nghị ông xem xét trở thành Pháp sư New Zealand.

"Tôi e là thuật phù thủy của ông không được phép sử dụng trên toàn quốc", Moore nói. "Vì vậy, tôi đề nghị ông khẩn trương cân nhắc đề xuất trở thành Pháp sư New Zealand, Nam Cực và các khu vực ngoài khơi có liên quan. Chắc chắn là các thuật tác động tới bùa chú, ban phép, lời nguyền và những vấn đề siêu nhiên khác nằm ngoài thẩm quyền của thủ tướng".

Kể từ đó Channell bắt đầu các hoạt động biểu diễn ở Christchurch, cầu mưa ở New Zealand và Australia. Ông từng được tặng Huân chương Phục vụ Nữ hoàng Anh năm 2009.

Channell ký hợp đồng với thành phố Christchurch từ năm 1998 để "cung cấp các hoạt động phù thủy và các dịch vụ khác tương tự phù thủy như một phần công việc quảng bá cho thành phố Christchurch", nhận lương 16.000 đôla New Zealand (11.300 USD) một năm suốt 23 năm. Tổng số tiền ông nhận được trong thời gian này là 368.000 USD.

Hội đồng thành phố thông báo đã gửi thư cảm ơn cho Channell vì cống hiến của ông cho thành phố hơn 20 năm qua, đồng thời thông báo sắp chấm dứt hợp đồng, theo phát ngôn viên Lynn McClelland. Bà nói thêm hội đồng đã rất băn khoăn khi đưa ra quyết định này nhưng nhấn mạnh Channell sẽ "mãi mãi là một phần lịch sử của Christchurch".

Thành phố đang bắt tay thúc đẩy du lịch theo hướng mới, phản ánh "một thành phố sôi động, đa dạng, hiện đại, hấp dẫn người dân, du khách trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp mới và lao động nhập cư tay nghề cao".

Channell cho hay hội đồng ngừng trả lương mình vì cho rằng ông không còn phù hợp với hình ảnh của thành phố. Ông cho hay mình bị coi là người hay khiêu khích.

"Họ cho rằng tôi đã già và nhàm chán, nhưng chẳng có ai giống tôi ở Christchurch cả", ông nói. "Họ không thích tôi vì họ là những quan chức tẻ nhạt cũ kỹ, bởi ai cũng thích tôi còn không ai thích họ".

Channell là gương mặt quen thuộc với người dân Christchurch, nhưng trong những năm gần đây, ông ít xuất hiện hơn. Ông cho hay nguyên nhân là hội đồng khiến ông trở nên vô hình và không trả lời các đề xuất cải thiện du lịch mà ông đưa ra.

"Nhưng khi họ hủy bỏ danh hiệu của tôi, mọi người rất tức giận. Họ đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, vài tháng nữa chắc sẽ rất vui", Channell nói.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục xuất hiện thường duyên tại Trung tâm Nghệ thuật Christchurch, trò chuyện với khách du lịch và người dân địa phương. Trung tâm sẽ tổ chức một triển lãm về cuộc đời ông trong tháng này, dưới sự hỗ trợ của hội đồng thành phố.

Khi được hỏi liệu ông có ban lời nguyền với hội đồng vì chấm dứt hợp đồng hay không, Channell cho hay ông thích chúc phúc hơn. "Tôi mang tới cho trẻ em giấc mơ đẹp, sức khỏe tốt và tôi muốn biến quan chức trở nên nhân văn hơn", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo Stuff/Guardian)