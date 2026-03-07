Thấy phiền khi anh bạn thuở nhỏ đã có vợ nhắn tin mỗi ngày

Tôi rất sợ vợ anh hoặc chồng tôi thấy những tin nhắn kiểu này, họ sẽ hiểu lầm mất.

Tôi thuộc thế hệ 8x, sống ở TP HCM. Hồi tháng một, tôi về quê ở miền Bắc, tình cờ gặp lại người anh thân thiết khi xưa. Anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi ở cạnh nhà nhau, cùng lớn lên, đi học cùng nhau nên ngày xưa tính là rất thân. Anh học hết cấp ba thì xuống Hà Nội học đại học. Còn tôi, sau khi nhận kết quả thi trượt đại học, cả gia đình tôi chuyển vào Nam sống. Chúng tôi không liên lạc từ đó. Giờ anh sống và làm việc tại Hà Nội.

Hơn 20 năm sau gặp lại, thật sự rất vui như được trở lại tuổi thơ. Những ngày ở quê, tôi và anh ngày nào cũng đi cà phê nói chuyện phiếm, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay (tiệm cà phê ngay cạnh nhà). Anh thổ lộ ngày xưa thích thầm tôi, tính sẽ thổ lộ với tôi khi tôi vào đại học. Nhưng khi anh nghe tin tôi trượt đại học cũng là lúc tôi "biến mất" không một dấu vết. Tôi cũng từng tương tư anh. Chỉ đơn giản là tình cảm tuổi mới lớn, tôi nói với anh như vậy. Và tôi cũng nghĩ đúng như thế. Hiện tại tôi chỉ coi anh như một người bạn thuở thiếu thời, lâu ngày gặp lại.

Sau khi trở lại Sài Gòn, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi. Anh kể cho tôi nghe hôm nay anh làm gì, ăn gì, buồn vui ra sao. Rồi tôi theo phép lịch sự phải nhắn tin trả lời. Có nhiều lúc tôi không xem tin nhắn dù biết có tin nhắn. Sau đó anh lại nhắn: "Em bận thế cơ à? Sao không trả lời anh?". Sáng nào vào đầu giờ làm việc, anh cũng nhắn tin hỏi: "Em đang làm gì đấy? Em đang ở công ty hay ở ngoài? Nay em có phải ra ngoài làm việc không?",... (vì tôi kể công việc của tôi thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng). Những tin nhắn kiểu này giống như của người nam nhắn tin cho người yêu xa.

Tôi có cảm giác mình bất đắc dĩ phải lắng nghe chuyện của anh, phải tâm sự với anh, phải trở thành người yêu trên mạng của anh vậy. Tôi rất sợ vợ anh hoặc chồng tôi thấy những tin nhắn kiểu này, họ sẽ hiểu lầm mất. Mọi người cho tôi hỏi: Do tôi nghĩ quá lên? Đó là những tin nhắn bạn bè bình thường? Nếu đúng như tôi nghĩ, theo mọi người, tôi phải làm sao với tình cảnh này? Cảm ơn mọi người tư vấn.

Hoài An