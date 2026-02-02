Thấy ngã tư ùn tắc vẫn cho xe đi vào có bị phạt không?

Tài xế taxi cố dí ga vượt qua đèn xanh còn 3 giây, dù phía trước các phương tiện đang dồn ứ lại khá nhiều. (Nguyễn Khanh).

Một lần đi taxi, tới ngã tư giờ cao điểm, tôi thấy đèn xanh còn 3 giây là chuyển đỏ, phía trước thì các phương tiện đã nối đuôi dài chưa vượt ra khỏi ngã tư. Tôi bảo tài xế thôi dừng chờ, nhưng anh này vẫn cố lao vào với lời giải thích "đèn vẫn xanh mà anh". Kết quả là khi chiếc taxi của chúng tôi vào tới ngã tư, thì nó bít luôn cửa thoát duy nhất của hướng vuông góc, lúc này đã đèn xanh. Thế là tất cả đứng im nhìn nhau trong vô vọng.

Ở nước ngoài, nếu nhìn thấy giao lộ đang tắc đường mà bạn vẫn lao vào, bạn sẽ bị xử phạt. Nhưng ở Việt Nam dường như chưa có quy định này, hay tôi chưa cập nhật. Mong độc giả tư vấn giúp, vậy trong trường hợp này, làm cho tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng, tài xế có bị phạt không? Xin cảm ơn.