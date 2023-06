Thầy hiệu phó hát rap, nhảy sôi động cùng học trò

Hải PhòngVideo thầy Nguyễn Thanh Tùng, hiệu phó trường THPT An Hải, hát và nhảy cùng học sinh lớp 12 thu hút 45.000 lượt yêu thích.

Chiều 23/6, sân khấu chương trình tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12 của trường THPT An Hải, huyện An Dương, như bùng nổ với tiết mục mở màn của thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng và 18 thành viên lớp 12A3 do thầy chủ nhiệm. Thầy Tùng xuất hiện trong trang phục quần short, áo bò và đi giày sneakers, vừa hát, đọc rap và nhảy. Hàng trăm học sinh bên dưới sân khấu ồ lên phấn khích.

"Em rất tự hào với màn biểu diễn của thầy. Chúng em nghe thầy hát nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên thầy rap", Trần Thu Trang, lớp 12A3, nói.

Trang cho biết trong buổi tri ân hôm đó, mỗi lớp 12 sẽ có 1-2 tiết mục văn nghệ. Thay vì những bài múa về trường, lớp nhẹ nhàng như mọi lần, Trang và các bạn muốn dựng một tiết mục sôi động làm kỷ niệm.

"Thầy Tùng chọn bài Mong một ngày em nhớ đến anh là hot trend trên Tiktok. Em và thầy đã cùng biên đạo động tác rồi thống nhất với mọi người để tập", Trang cho hay.

Thầy Tùng (áo xanh) cùng các thành viên lớp 12A3 trong buổi lễ tri ân hôm 23/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài nhảy được tập trong một tuần, tranh thủ 1-1,5 tiếng vào buổi tối để tránh ảnh hưởng tới việc ôn thi của học sinh. Trang cho hay lớp 12A3 chuyên về Khoa học xã hội, gồm 48 học sinh nhưng chỉ có 14 nam. Nhiều bạn chưa từng lên sân khấu hay thể hiện mình trước đám đông nên khi được huy động đã ngượng ngùng và lóng ngóng. "Thầy chủ nhiệm phải khích lệ và động viên rất nhiều", Trang kể.

Nguyễn Bá Khoa chưa từng nghĩ sẽ đứng trước mọi người để nhảy. "Em xấu hổ lắm. Lúc thầy gọi vào đội, em chưa hào hứng vì không biết tập như thế nào", Khoa chia sẻ. Những buổi đầu, Khoa chưa nhớ việc di chuyển, động tác còn cứng. Sau một tuần tập cùng mọi người và về nhà mường tượng lại trong đầu, Khoa mới thuộc vũ đạo.

Hôm lên sân khấu, Khoa run nhưng nhạc nổi lên, thấy thầy và các bạn nhảy sung, em cũng hòa mình vào bài hát. "Không khí cổ vũ nhiệt tình, mọi người bên dưới hò hét, gọi tên từng bạn và lớp A3 khiến em bị cuốn theo mà không bị sai hay lệch nhịp nào", Khoa nói.

Video ghi lại màn biểu diễn của thầy và trò hiện thu hút hơn 45.000 lượt yêu thích cùng hơn 600 chia sẻ sau khi được đưa lên fanpage của trường hôm 24/6.

Thầy hiệu phó rap trong lễ trưởng thành của học sinh Thầy hiệu phó đọc rap và nhảy trong lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 tại trường THPT An Hải, Hải Phòng, hôm 23/6. Video: Fanpage trường THPT An Hải

"Tôi không nghĩ video lại được đón nhận và có hiệu ứng tích cực như vậy. Học sinh cũng rất vui vì mọi người thích", thầy Tùng chia sẻ.

Thầy Tùng từng có thời gian dài làm công tác Đoàn trước khi giữ chức Phó hiệu trưởng nên luôn tâm huyết với việc khuấy động phong trào ở trường. Mục đích ban đầu của tiết mục chỉ để học sinh có kỷ niệm đẹp thời đi học, đồng thời giúp các em có tâm lý thoải mái trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thầy Tùng, buổi lễ được tổ chức như một bữa tiệc buffet ngoài trời, với 450 người gồm cả học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thầy phó hiệu trưởng tự hào khi nhận được bình luận của phụ huynh khen trường có các thầy cô Gen Z gần gũi và thân thiện.

"Tôi cảm thấy đang đi đúng hướng khi góp phần xây dựng một nhà trường trẻ trung, năng động và học sinh được quyền thể hiện. Dù chỉ là tiết mục tự phát nhưng thể hiện tinh thần của các em", thầy Tùng nói.

Thầy Tùng cho rằng giới trẻ hiện có thể làm video Tiktok và viết nội dung tốt nhưng lại thiếu kỹ năng thể hiện bản thân trước đám đông. Vì thế, thông qua bài nhảy, thầy Tùng muốn hướng học sinh tự tin và dám thể hiện mình. Thay vì sống ảo, các em hãy thể hiện giá trị thật của bản thân trước mọi người.

Khoa cảm thấy hãnh diện vì đã vượt qua được chính mình. "Nhờ thầy Tùng, em đã bước qua sự tự ti để bứt phá", Khoa nói.

Còn Trang biết ơn thầy Tùng vì đã truyền cảm hứng tích cực cho các em, giúp cả lớp có thêm kỷ niệm. "Mọi người xem đi xem lại bài nhảy và có tâm trạng thoải mái để bước vào bài thi vào ngày mai", Trang chia sẻ.

Bình Minh