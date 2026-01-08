Thầy hiệu phó 34 năm đứng cổng đón học sinh

Trung QuốcSuốt 34 năm qua, bất chấp bệnh viêm cột sống, ông Wu Bin dành một giờ mỗi sáng để làm "cảnh sát giao thông" trước cổng trường, giữ an toàn cho học sinh.

Ông Wu Bin, 60 tuổi, là hiệu phó trường Trung học số 14 Hàng Châu. Thay vì nghỉ hưu vào tháng 11 vừa qua, ông ở lại trường thêm ba tháng theo chính sách mới. Những ngày cuối sự nghiệp, ông bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ video ghi lại cảnh ông phân luồng giao thông trước cổng trường.

Ngôi trường với hơn 2.600 học sinh nằm cạnh đường Longteng - tuyến phố có tới 8 làn xe hỗn hợp. Theo quy định, học sinh đến trường từ 7h đến 8h sáng. Để chuẩn bị, ông Wu thường có mặt từ 6h10, ăn sáng rồi ra cổng "cắm chốt". Những ngày mưa, ông luôn trang bị sẵn ô, ủng và áo phản quang cho cả đội bảo vệ.

Suốt một tiếng hộ tống học sinh, ông Wu giữ nguyên tắc tuyệt đối không chạm vào điện thoại. "Mỗi giây lơ là đều có thể dẫn đến tai nạn, đó là sự thiếu trách nhiệm với các bậc cha mẹ", ông nói.

Ông Wu Bin, Hiệu phó trường Trung học số 14 Hàng Châu tự nguyện đứng ra phân luồng giao thông mỗi sáng trước cổng trường. Ảnh: Hangzhou Daily

Trong chiếc áo phản quang và găng tay trắng, ít ai nhận ra người đàn ông đang tất tả điều phối kia là hiệu phó. Ông quan sát kỹ các làn xe, dứt khoát ra hiệu cho tài xế dừng lại rồi nhanh chóng thúc giục học sinh qua đường. Vào mùa đông, khi tầm nhìn hạn chế và lượng ôtô đưa đón tăng cao, ông càng tập trung cao độ vì sợ tài xế rơi vào điểm mù.

Nhờ uy tín nhà giáo, ông còn kiêm luôn vai trò "quan tòa" hòa giải các vụ va chạm nhỏ. Ông cười bảo: "Nhiều phụ huynh vốn là học trò cũ, thấy thầy ra khuyên ngăn thì nể nang, chẳng ai còn muốn tranh cãi".

Thói quen đặc biệt này bắt đầu từ năm 1991, khi ông Wu 27 tuổi. Ban đầu, ông muốn tận dụng khoảng thời gian đầu giờ để nhớ mặt, biết tên từng học sinh. Nhưng rồi qua nhiều lần luân chuyển công tác, việc đứng cổng trường đã trở thành một phần cuộc sống của ông. Có những năm để kịp giờ trực, ông phải rời nhà từ 5h30 sáng, lái xe xuyên qua thị trấn sương mù.

Ông Wu điều phối giao thông trước cổng trường Trung học số 14 Hàng Châu, Trung Quốc suốt 34 năm. Ảnh: Hangzhou Daily

Thành tích khiến thầy hiệu phó tự hào nhất là suốt 34 năm qua là không học sinh nào gặp tai nạn trong ca trực của ông. Ông bộc bạch: "Tôi kiên trì được vì 'sợ'. Trẻ nhỏ qua đường chỉ mất vài giây, nhưng nếu xảy ra sự cố, đó sẽ là nỗi đau cả đời của một gia đình".

Câu chuyện của thầy Wu lan tỏa khiến phụ huynh bắt đầu ý thức hơn trong việc dừng đỗ xe. Nhiều đồng nghiệp trẻ cũng tình nguyện gia nhập đội ngũ hộ tống cùng ông. Ít ai biết, ông Wu mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, thường xuyên đau nhức vùng lưng. Những động tác vung tay, xoay người liên tục thực chất cũng là cách ông làm nóng cơ thể để chống lại cơn đau.

Điều nuối tiếc duy nhất của ông Wu là suốt hàng chục năm bảo vệ học sinh, ông chưa từng một lần được đưa con trai mình đi học. Tuy nhiên, gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho ông.

Trong một trang nhật ký viết ngày thơ bé, con trai ông từng dành cho cha những dòng khiến ông nhớ mãi: "Bảo vệ người khác là công việc của những vị anh hùng".

Minh Phương (Theo Hangzhou Daily, China.com)