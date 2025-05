Thầy giáo thể dục thắng American Idol 2025

MỹJamal Roberts - thầy giáo thể dục tiểu học, 28 tuổi - đoạt quán quân American Idol mùa 23.

Quán quân American Idol hát ca khúc "First Time" tại vòng chung kết Tiết mục "First Time" của Jamal Roberts. Video: YouTube American Idol

Vòng chung kết diễn ra tối 18/5 (giờ địa phương) với sự tranh tài của ba thí sinh Jamal Roberts và John Foster, 19 tuổi, Breanna Nix, 26 tuổi. Theo Washington Post, Jamal Roberts vô địch cuộc thi với hơn 26 triệu lượt bình chọn, xếp sau là Foster. Roberts là thí sinh da đen thứ hai giành giải cao nhất kể từ Ruben Studdard ở mùa hai, cách đây 22 năm.

Trong vòng cuối cùng, Jamal Roberts thể hiện bản hit năm 1971 của ban nhạc Temptations - Just My Imagination (Running Away With Me), First Time của giọng ca người Māori - Teeks, song ca hai bài Liar và Unpretty cùng rapper Jelly Roll. Anh còn gây chú ý khi trình diễn bài hát Heal của ca sĩ Anh Tom Odell, nhạc phẩm cũng được Roberts chọn thu âm lại, ra mắt hôm 17/5. Hãng tin nhận xét thí sinh chinh phục ban giám khảo bằng chất giọng vang và khả năng làm chủ bất kỳ ca khúc nào.

Quán quân American Idol mùa 23 - Jamal Roberts. Ảnh: American Idol

Carrie Underwood - một trong ba giám khảo cùng Lionel Richie và Luke Bryan - nhận xét: "Những gì bạn thể hiện tối nay là những điều bạn làm trong suốt mùa giải: Bạn có thể hát thể loại hiện đại và chúng hợp với bạn. Bạn cũng có thể hát các bài mang phong cách hoài cổ, và chúng cũng hợp. Bạn có năng lực tuyệt vời để biến tất cả thành âm nhạc của riêng mình, khiến mọi thứ nghe rất mới mẻ, thú vị và tràn đầy sức sống".

Luke Bryan nói: "Tôi không thể tin bạn từng đứng lớp dạy trẻ con, rồi từ đó chuyển sang biểu diễn trước chúng tôi. Bạn là một trong những thí sinh ấn tượng nhất tôi từng gặp trong chương trình này".

Suốt chương trình, Jamal Roberts liên tục nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo. Trong tuần thi hát nhạc Disney, anh khiến mọi người bất ngờ khi biến ca khúc từng thắng Nhạc phim xuất sắc Oscar 1992 - Beauty and the Beast - thành bản R&B đầy cảm xúc. Lionel Richie cho rằng chỉ có anh mới có thể làm được điều này.

Quán quân "American Idol" Jamal Roberts hát "Beauty and the Beast" Thí sinh biểu diễn ca khúc "Beauty and the Beast" trong tập ngày 13/5. Video: YouTube American Idol

Jamal Roberts sinh năm 1997, ở Meridian thuộc bang Mississippi, hiện có ba con gái. Hai con lớn của anh - Harmoni, sáu tuổi, và Lyrik, bốn tuổi - luôn xuất hiện trên chương trình để ủng hộ bố, có mặt trong vòng chung kết. Ở một tập gần đây, anh thông báo con út vừa ra đời.

Tại cuộc thi, anh mô tả bản thân là "một chàng trai nhà quê từ Mississippi đang theo đuổi ước mơ", bị nhiều người nói "không thể làm nên sự nghiệp ngoài Meridian". Trò chuyện với Billboard tháng 4, Roberts cho biết ông bà phát hiện anh có khả năng hát từ năm hai tuổi. Sau đó, anh hát thánh ca trong nhà thờ và cover nhạc của Temptations và Michael Jackson. "Tôi có ông nội là giám mục, ông ngoại là phó tế. Do vậy, tôi luôn ở nhà thờ suốt giờ mở cửa. Tôi là người hướng dẫn của nhà thờ, tham gia dàn hợp xướng và chơi trống", Roberts nói.

Ba thí sinh lọt vào vòng chung kết "American Idol" hát "We Are The Champion" Ba thí sinh hòa giọng trong ca khúc "We Are The Champions" tại vòng chung kết. John Foster hát đầu tiên. Video: YouTube American Idol

Khi còn nhỏ, Jamal Roberts thường luyện thanh trong phòng và tự sáng tác. Dù yêu ca hát, anh không muốn tham gia dàn hợp xướng của trường, không đóng nhạc kịch. 5 năm trước, Roberts ra mắt ca khúc đầu tiên do anh sáng tác - He's Preparing Me. Kể từ đó, anh tiếp tục viết nhiều bài nhưng không phát hành tác phẩm nào.

Không phải lần đầu Jamal Roberts tham gia American Idol. Anh từng đăng ký dự thi hai lần trước đó nhưng không được chú ý. Khi ấy, ban tổ chức cho rằng anh còn quá trẻ và cần luyện giọng thêm. "Tôi không bị đánh bại. Tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi từng bị từ chối. Tôi luôn có thể tiếp thu những lời phê bình mang tính xây dựng, dùng chúng để đạt mục tiêu rồi thử lại lần nữa. Đó chính là tôi", anh nói với Billboard.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ với mùa đầu tiên năm 2002. Chương trình được phát sóng trên kênh ABC từ ngày 9/3. Hiện không có thông tin chi tiết về phần thưởng cho quán quân. Một số trang tin cho biết người chiến thắng sẽ nhận 125.000 USD, nhận thêm 100.000 USD sau khi hoàn thành album đầu tiên.

Phương Thảo (theo Washington Post, Billboard)