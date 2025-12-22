Thầy giáo phạt tiền học sinh nếu không ngủ trước 21h

TP HCMThầy chủ nhiệm lớp 8 trường THCS Trần Văn Đang bị hạ xếp loại, giảm thu nhập tăng thêm vì phạt tiền học sinh nếu không dậy lúc 5h, ngủ trước 21h.

Chị Hoài, phụ huynh lớp 8/3, kể nhiều học sinh bị bắt nộp tiền phạt vì không sinh hoạt đúng giờ mà giáo viên chủ nhiệm đặt ra. Cụ thể, thầy yêu cầu cả lớp đi ngủ trước 21h, dậy lúc 5h. Lớp trưởng được giao điểm danh trong nhóm, ai không thực hiện sẽ bị phạt tiền 100.000 đồng một lần.

"Các con bất bình nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị phạt nặng hơn. Có em đã bị phạt hơn 200.000 đồng. Khi chúng tôi ý kiến thì thầy nói không làm việc với phụ huynh", chị Hoài nói.

Ngoài ra, phụ huynh bức xúc khi thầy nhiều lần giao bài tập nhưng không sửa. Học sinh không hiểu bị cho đứng cuối lớp suốt nhiều tiết liền.

Học sinh THCS Trần Văn Đang trong một hoạt động. Ảnh: Fanpage Liên Đội Trần Văn Đang

Ngày 22/12, trả lời VnExpress, thầy Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng THCS Trần Văn Đang, phường Tân Hòa, xác nhận sự việc. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 thừa nhận cách xử lý của mình chưa hợp lý, nhưng số tiền phạt thực tế không lớn như phản ánh.

"Số tiền thầy đã thu không nhiều, có em 10.000 đồng, có em bị phạt vài chục nghìn. Thầy giáo đã trả lại. Cách làm này sai dù muốn tốt cho học sinh", thầy Phước nói.

Theo thầy Phước, nhà trường và phụ huynh thống nhất sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 từ đầu học kỳ II để học sinh yên tâm học tập. Thầy giáo trong sự việc bị hạ bậc xếp loại, ảnh hưởng đến thu nhập tăng thêm quý IV. Ngoài ra, trường đang xem xét áp dụng các quy định kỷ luật viên chức khác.

Cách đây 9 năm, nam giáo viên từng bị đình chỉ dạy vì mắng chửi, phạt quỳ học trò.

"Đây sẽ là yếu tố tăng nặng khi nhà trường xét kỷ luật", Hiệu trưởng nói.

Lệ Nguyễn

*Tên giáo viên và phụ huynh được thay đổi