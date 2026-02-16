Thầy giáo gia sư sửa 400 xe đạp cũ tặng người nghèo

TP HCMHơn hai năm qua, thầy giáo Lê Khắc Dũng lặng lẽ xin, sửa và trao lại hàng trăm xe đạp cũ cho học sinh nghèo, người mưu sinh khó khăn.

Sáng cận Tết, anh Dũng, 39 tuổi, rời phòng trọ từ sớm, đến kho chứa xe được UBND phường cho mượn để bắt đầu công việc quen thuộc. Mỗi chiếc xe ở đây từng bị bỏ quên trong góc sân, hành lang chung cư hoặc được bán với giá ve chai. Với anh, đó lại là điểm khởi đầu của một hành trình khác.

"Khi một chiếc xe chết lăn bánh trở lại, tôi có cảm giác như vừa cứu được thứ gì đó", anh nói.

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật dầu khí, nhưng từ thời sinh viên anh đã dạy kèm Toán, Lý, Hóa để trang trải cuộc sống. Nghề gia sư dần trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài. Còn việc sửa xe đến sau, như một ngã rẽ không định trước.

Hơn hai năm trước, trong một lần đến nhà phụ huynh, anh thấy chiếc xe đạp còn khá mới bị bỏ xó. Hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến người mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ từng gặp trước đó ba mẹ con ngày ngày cuốc bộ hàng cây số từ phòng trọ đi xin ăn. Có hôm nắng gắt, lũ trẻ mệt lả, chị phải tốn 20.00030.000 đồng thuê người chở về.

Anh Lê Khắc Dũng chằng buộc những chiếc xe đạp cũ vừa xin được lên xe máy, chở về kho để sửa trước khi tặng lại. Ảnh: Trường Hà

Anh ngỏ ý xin chiếc xe. Chủ nhà đồng ý ngay. Khi trao lại cho người mẹ, ánh mắt biết ơn của chị khiến anh không thể quên. Từ khoảnh khắc ấy, hành trình "xin xe cũ - sửa lại - tặng đi" bắt đầu.

Ban đầu, anh xin xe từ phụ huynh học sinh. Sau đó, anh tìm đến các hội nhóm thanh lý đồ cũ. Có người bán vài chục nghìn đồng, có người đòi cả triệu đồng một chiếc, nhưng khi biết mục đích, nhiều người quyết định tặng lại. Anh chạy xe máy khắp các con hẻm chở xe về kho.

Có chiếc chỉ mất khoảng 30 phút để thay xăm, chỉnh phanh. Có chiếc tưởng như không thể cứu, anh vẫn kiên nhẫn tháo từng con ốc, lau sạch mắt xích, thay dây phanh, cân lại vành. Những kỹ năng ấy anh học từ video trên mạng và qua nhiều lần tự mày mò.

Đến nay, hơn 400 chiếc xe đã được trao đi, không chỉ quanh những con phố ven biển mà còn vượt hàng trăm, hàng nghìn km. Sau bão Yagi, 47 chiếc được xếp lên tàu hỏa ra Lào Cai. Những chuyến khác đến Long An, Bình Phước cũ hay Thanh Hóa.

Người nhận xe không chỉ là học sinh nghèo, mà còn có người bán vé số, nhặt ve chai, các cụ già đi nhận cơm từ thiện. Toàn bộ số xe được sửa chữa với chi phí chưa đến 40 triệu đồng.

Giữa buổi trò chuyện, điện thoại anh Dũng reo. Ở đầu dây bên kia, một giáo viên thông báo hoàn cảnh cậu học sinh lớp 7 sống trong con hẻm trên đường Trương Công Định, cần một chiếc xe để đến trường.

Anh Lê Khắc Dũng tại kho chứa xe đạp cũ. Ảnh: Trường Hà

Cậu bé theo mẹ từ miền Tây lên Vũng Tàu mưu sinh. Người mẹ làm nghề rửa chén thuê, thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải gửi về quê 2 triệu đồng phụ giúp gia đình. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ nhỏ. Quãng đường đến trường mất hơn 20 phút đi bộ, ngày nắng cũng như ngày mưa. Cả hai đều chưa biết đi xe đạp.

Trưa hôm đó, anh Dũng chở chiếc xe vừa sửa xong đến tận phòng trọ. Nhận xe, cậu bé gương mặt rạng rỡ, nói sẽ tập đi và giữ gìn cẩn thận. Người mẹ đứng cạnh, lặng lẽ nhìn con, mắt đỏ hoe.

Anh cho biết động lực lớn nhất đến từ khoảnh khắc những đứa trẻ lần đầu nhận xe. Các em rụt rè chạm vào tay lái, rồi mạnh dạn đạp những vòng đầu tiên, tiếng cười vang lên giữa sân trường hay căn trọ nhỏ. Có em ngày nào cũng lau chùi chiếc xe như một tài sản quý. "Đó là thứ năng lượng khiến tôi quên hết mệt mỏi", anh nói.

Không dừng lại ở xe đạp, anh còn vận động thu gom xe lăn, giường bệnh đã qua sử dụng để chuyển cho trạm y tế phường hoặc cho bệnh nhân nghèo mượn luân phiên. Với anh, điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất, mà là những món đồ còn sử dụng được không bị bỏ phí.

Năm ngoái, anh được vinh danh là gương mặt tiêu biểu của TP HCM, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố.

Anh Dũng tặng xe đạp cho học sinh ở trường tại TP Vũng Tàu cũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy vậy, anh cho rằng hành trình này không phải nỗ lực của riêng mình. Phía sau là nhiều "vệ tinh vô hình". Người phụ nữ làm nghề nail ở Mỹ gửi 100 USD mua phụ tùng; người đàn ông lặng lẽ chuyển 10 triệu đồng không để lại lời nhắn; một phụ nữ ở TP HCM gom 40 chiếc xe cũ từ các chung cư gửi về Vũng Tàu. Ở địa phương, tiểu thương, chủ cửa hàng vật liệu, đại lý gạo tặng xe, bán phụ tùng giá thấp, cho mượn phương tiện vận chuyển.

"Vật chất và niềm tin trong hành trình này đều được góp lại từ rất nhiều tấm lòng. Tôi chỉ là người bỏ thời gian và công sức, thay họ trao cho những người cần nó hơn", anh nói.

Ngoài kho xe nhỏ ấy, mỗi ngày vẫn có những bánh xe cũ chờ được quay trở lại. Và với anh Dũng, chừng nào còn người cần một phương tiện để đến trường hay mưu sinh, hành trình ấy vẫn tiếp tục.

Trường Hà