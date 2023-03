Thầy giáo đạt 9.0 IELTS nhờ học bền bỉ

Nhờ học tiếng Anh bền bỉ từ lớp 3, thầy giáo Trần Đức Hòa ở Đà Nẵng vừa trở thành một trong số ít người Việt đạt điểm tuyệt đối IELTS.

Đức Hòa, 23 tuổi, trợ giảng môn tiếng Anh ở Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Duy Tân, đạt 9.0 IELTS trong bài thi trên máy hôm 15/3. Hòa đạt điểm 9 ở kỹ năng Listening (Nghe), Speaking (Nói), Reading (Đọc) và 8 ở kỹ năng Writing (Viết).

"Tôi bất ngờ vì phần thể hiện hôm ấy không phải tốt nhất. 9.0 cũng là thành tích cao nên không tự tin mình được điểm số này", Hòa nói, cho biết từng đạt 8.0 khi thi IELTS lần đầu tiên hồi lớp 11, và đạt 8.5 khi học đại học.

Trần Đức Hòa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm quen với tiếng Anh từ năm lớp 3, Hòa sớm yêu thích và được gia đình đầu tư cho đi học ở các trung tâm. Ban đầu, Hòa thích thú với cách đọc phiên âm tên riêng tiếng Anh sang tiếng Việt. Hòa cũng say mê những cuốn sách văn học cổ điển của Victo Hugo, Mark Twain hay William Shakespeare. Nam sinh thường đọc bản tiếng Việt trước, sau đó là song ngữ và cuối cùng chuyển sang bản tiếng Anh. Sở thích này cùng với việc xem các video tiếng Anh giúp Hòa nghe và đọc tốt.

Suốt những năm phổ thông, Hòa chinh phục nhiều kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng và thi học sinh giỏi các cấp. Cựu học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, đã giành hai giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Hòa sau đó du học Australia ngành Ngôn ngữ học và Tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế tại Đại học Monash. Về Việt Nam năm 2021, Hòa dạy tại một trường THPT, trước khi làm trợ giảng tiếng Anh ở đại học.

Chàng trai 23 tuổi nói để học tiếng Anh và làm bài IELTS tốt, điều quan trọng là sự bền bỉ. Hòa sẽ chọn học 10 phút mỗi ngày trong 60 ngày liên tục, thay vì học tới 100 phút mỗi ngày trong gần một tuần, bởi tổng thời gian học là như nhau nhưng hiệu quả khác biệt. Học tiếng Anh cần phải luyện nhiều mới nhuần nhuyễn và không thể nhồi nhét trong thời gian ngắn.

Nghe là một trong những kỹ năng Hòa tự tin nhất. Lúc mới luyện nghe, Hòa chép lại hết những gì nghe được.

"Ban đầu rất khó nhưng em kiên trì hàng ngày, nghe đúng trình độ và tăng dần tốc độ bài nghe để không bị quá sức", Hòa nói, cho biết nghe là hoạt động cần lặp đi lặp lại hàng ngày để bắt kịp tốc độ giao tiếp bình thường.

Ngoài ra, đây là kỹ năng thụ động nên rất dễ khiến thí sinh xao nhãng trong phòng thi, thí sinh lại chỉ được nghe một lần. Hòa nhìn nhận muốn không mất tập trung, tốt nhất vừa nghe, thí sinh vừa viết ra ý chính.

Nếu nghe tốt, kỹ năng Nói cũng cải thiện theo. Khi nghe, Hòa sẽ bắt chước được cách diễn đạt, nhấn nhá, sử dụng từ ngữ và tư duy giống người bản xứ. Hòa cũng quan niệm bài thi nói là một cuộc đối thoại thoải mái.

"Khi được hỏi dự định đặt tên con là gì, em trả lời chưa có suy nghĩ về chuyện này vì còn trẻ. Chuyện đặt tên con là quyết định lớn, trong khi hiện em còn chưa định lấy vợ", Hòa nói, nhìn nhận câu hỏi của giám khảo không đánh đố nhưng kích thích suy nghĩ, khiến người trả lời thích thú.

Ngoài ra, Hòa còn gặp câu hỏi về "giá trị của việc chờ đợi". Hòa dẫn chứng từ kinh nghiệm cá nhân, cho rằng nếu không kiên nhẫn sẽ không đạt được những thứ cần sự cố gắng lâu dài. Tương tự như việc học tiếng Anh, phải có sự bền bỉ mới đạt kết quả.

Hòa cho biết theo hướng dẫn chấm bài thi IELTS, giám khảo không quá quan trọng việc đúng hay sai mà muốn xem câu trả lời của thí sinh có liên quan đến câu hỏi không và phản xạ như thế nào.

Ở cả ba lần thi, Hòa đều giành điểm 9 ở kỹ năng Đọc. Kinh nghiệm của Hòa là luôn đọc từ trên xuống dưới và cố hiểu nhiều nhất yêu cầu của bài viết rồi mới trả lời. "Nếu không đọc để hiểu, bạn có thể bỏ qua một vài chi tiết, từ đấy không tìm được câu trả lời. Càng không tìm được câu trả lời, bạn càng hoang mang", Hòa chia sẻ.

Theo Hòa, hai dạng bài thường khiến thí sinh bối rối ở phần thi này là nối đoạn văn với câu chủ đề và dạng chọn True, False và Not Given. Với dạng nối đoạn văn, nếu không đọc hiểu kỹ sẽ khó làm đúng. Trong khi đó, ở dạng còn lại, thí sinh dễ nhầm khi chọn giữa False và Not Given.

"Trước đây, em cũng không phân biệt được nhưng làm nhiều, em nhận ra nếu False thì câu đó phải đi ngược lại với thông tin trong đoạn, còn Not Given là không nhắc đến ý này", Hòa phân tích.

Hòa thừa nhận Viết là phần thi "khó tự tin nhất" và luôn đạt điểm thấp hơn ba kỹ năng còn lại. Chắc chắn về khả năng trả lời và văn phong nhưng Hòa không tự tin ở việc đưa ra ý tưởng.

Ở lần thi mới nhất, đề thi của Hòa hỏi trách nhiệm giảm thiểu giấy gói hàng nên do nhà sản xuất, phân phối hay do người tiêu dùng quyết định. Đây là dạng đề thảo luận hai phía rồi đưa ra ý tưởng của mình. Với dạng bài này, thí sinh phải bàn luận tại sao trách nhiệm nên thuộc về bên A hay bên B và đưa ra lựa chọn. "Em lựa chọn nhà sản xuất - phía phải có trách nhiệm giảm bao bì này", Hòa nói, tiếc nuối vì lẽ ra nên nói thêm về việc nhà sản xuất có quyền kiểm soát giấy bọc, vì thế họ cắt giảm dễ hơn.

Vì học tiếng Anh một cách bền bỉ, lần thi này, Hòa chỉ dành 1,5 tháng để ôn. Theo Hòa, việc cày đề trong thời gian nước rút là cần thiết, giúp thí sinh tự tin và kiểm soát thời gian tốt hơn. Tuy nhiên, khi luyện đề, người học cần rút kinh nghiệm từ lỗi hay gặp phải, thay vì chỉ tập trung làm thật nhiều. Bộ sách mà Hòa dùng để ôn luyện là Cambridge IELTS và Road to IELTS.

Hòa dự định thi lấy chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA để chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Bình Minh